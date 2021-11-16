堅尼地城新盤落實開售130伙 九龍豪宅命名
2021年11月16日 22:02
東網電視更多新聞短片
踏入11月，新盤列隊開售，多個項目接連在本月的周六推售。堅尼地城新盤就落實本周六首輪開售130伙。而九龍區有新盤正式命名同時上載樓書，另外各區新盤餘貨的成交步伐加快。
●堅尼地城KENNEDY 38落實周六首輪賣130伙
新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)及會德豐地產合作發展堅尼地城KENNEDY 38周二(16日)公布最新銷售部署。新地副董事總經理雷霆稱，項目加推涉35伙的3號價單，同步落實於周六(20日)展開首輪銷售，以價單形式發售130伙。
新地代理副總經理唐錦江指，新價單35個單位的折實平均呎價為28,633元，涵蓋開放式及一房單位，由於部分單位為連平台特色戶，故平均呎價較首兩張價單略高，惟整體屬原價加推。該批單位折實價628.29萬元至996.39萬元，呎價介乎26,341元至30,818元。首輪銷售當日會分為A組及B組揀樓，項目累計已接獲逾900票，超額約5.9倍，並將於本周五下午4時截票。
●美聯夥經絡按揭轉介 為MONACO ONE提供按揭優惠
由會德豐地產發展的啟德MONACO ONE，上星期首輪銷售的單位沽清，周四(18日)緊接次輪盡推餘下150伙，美聯物業夥拍經絡按揭轉介，為買家提供最新按揭優惠。
經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，是次按揭優惠為「置低息/高成數按揭雙優惠」，包括低至全期銀行同業拆按息(H)加1.3%，上限低至最優惠利率(P)減2.75%，封頂息率為2.5 厘，現金回贈高達1.4%，年期最長可至30年。另外，提供按揭成數可高達七至八成，息率低至P減2.75%，更可享現金回贈高達1%，年期最長可至30年。
●嘉里龍駒道3號住宅命名為緹外
再有新盤部署推售，嘉里建設(00683)旗下位於龍駒道3號的住宅項目，周二(16日) 正式命名為「MONT VERRA 緹外」，該公司香港區總經理湯耀宗稱，項目僅提供64伙，目前已經獲得滿意紙，示範單位之裝修工程進度亦接近完成，預計快將推出。
據一手銷售資訊網資料，該盤已經上載樓書，由3座院墅及5座住宅大樓組成，其中住宅大樓設61間分層單位。院墅實用面積為 11,382方呎至 11,692方呎，設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。而分層單位實用面積則介乎3,466方呎至 8,583方呎，戶型包括四房及五房間隔。
●南屏匯連天台單位 呎價18,010元創新高
元朗新盤南屏匯以新高價售出項目最後一伙分層戶。項目的發展商宏富遠東委託美聯物業作獨家銷售代理，新近以688萬元沽出頂層連天台單位。美聯林振華稱，該單位為5樓I室，實用面積382方呎，連310方呎天台，成交呎價約18,010元，創項目呎價新高。林氏續指，買家為同區年輕分支家庭客，購入上述單位擬作自住用途。項目自9月中推售，39伙分層戶已悉數沽清，尚餘8幢洋房待售。
●LYOS花園複式戶售1556萬元
長實集團(01113)的洪水橋住宅項目#LYOS，周二(16日)連沽2伙「層層叠趣」花園複式戶。據一手銷售資訊網資料，該盤複式C座G及1樓20室，實用面積778方呎，連362方呎花園及306方呎天台，以1,556萬元成交，呎價為20,000元。另外，複式C座G及1樓31室，實用面積801方呎，連297方呎花園及306方呎天台，以1,510萬元成交，呎價為18,851元。
●OMA OMA複式戶售2292萬元
永泰地產(00369)旗下屯門OMA OMA周二(16日)以2,292.1萬元沽出一個複式單位。該單位為第1B座G及1樓A室，實用面積1,174方呎，採三房間隔，設386方呎花園，連車位沽出，呎價為19,524元。
●維港滙I四房單位售4,510萬元
由信和置業(00083)及會德豐地產等五大發展商合作的西南九龍維港滙I，周二(16日)沽出一伙四房單位。該單位為1座6樓A室，實用面積1,385方呎，以4,510萬元成交，呎價為32,563元。據悉，維港滙系列項目本月累計暫錄17宗成交，涉及金額逾2.74億元。
●馬鞍山Silversands修改價單 部分單位提價2%
信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，周二(16日)上載修改價單，將兩房戶提價約2%，並於周六(20日)生效。據悉，該盤至今暫沽104伙，佔全盤160伙的65%。
●LP10三房1509萬沽 本月累計8宗
南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，該單位為1B座40樓A室，實用面積796方呎，屬三房間隔，以1509.1萬元成交，呎價為18,959元。該盤本月至今累計已沽出8伙，涉及金額約1.41億元。
●匯璽III一房996.4萬沽 呎價25365元
新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽III，周二(16日)新增一宗成交。該單位為第6座18樓E室，實用面積381方呎，採一房間隔，以966.4萬元成交，呎價為25,365元。