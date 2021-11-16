堅尼地城新盤落實開售130伙　九龍豪宅命名

踏入11月，新盤列隊開售，多個項目接連在本月的周六推售。堅尼地城新盤就落實本周六首輪開售130伙。而九龍區有新盤正式命名同時上載樓書，另外各區新盤餘貨的成交步伐加快。

●堅尼地城KENNEDY 38落實周六首輪賣130伙

新地代理副總經理唐錦江指，新價單35個單位的折實平均呎價為28,633元，涵蓋開放式及一房單位，由於部分單位為連平台特色戶，故平均呎價較首兩張價單略高，惟整體屬原價加推。該批單位折實價628.29萬元至996.39萬元，呎價介乎26,341元至30,818元。首輪銷售當日會分為A組及B組揀樓，項目累計已接獲逾900票，超額約5.9倍，並將於本周五下午4時截票。

●美聯夥經絡按揭轉介 為MONACO ONE提供按揭優惠

由會德豐地產發展的啟德MONACO ONE，上星期首輪銷售的單位沽清，周四(18日)緊接次輪盡推餘下150伙，美聯物業夥拍經絡按揭轉介，為買家提供最新按揭優惠。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，是次按揭優惠為「置低息/高成數按揭雙優惠」，包括低至全期銀行同業拆按息(H)加1.3%，上限低至最優惠利率(P)減2.75%，封頂息率為2.5 厘，現金回贈高達1.4%，年期最長可至30年。另外，提供按揭成數可高達七至八成，息率低至P減2.75%，更可享現金回贈高達1%，年期最長可至30年。

●嘉里龍駒道3號住宅命名為緹外

據一手銷售資訊網資料，該盤已經上載樓書，由3座院墅及5座住宅大樓組成，其中住宅大樓設61間分層單位。院墅實用面積為 11,382方呎至 11,692方呎，設逾萬呎前後花園、室外游泳池、升降機以及私人停車庫。而分層單位實用面積則介乎3,466方呎至 8,583方呎，戶型包括四房及五房間隔。

●南屏匯連天台單位 呎價18,010元創新高

元朗新盤南屏匯以新高價售出項目最後一伙分層戶。項目的發展商宏富遠東委託美聯物業作獨家銷售代理，新近以688萬元沽出頂層連天台單位。美聯林振華稱，該單位為5樓I室，實用面積382方呎，連310方呎天台，成交呎價約18,010元，創項目呎價新高。林氏續指，買家為同區年輕分支家庭客，購入上述單位擬作自住用途。項目自9月中推售，39伙分層戶已悉數沽清，尚餘8幢洋房待售。

●LYOS花園複式戶售1556萬元

●OMA OMA複式戶售2292萬元

●維港滙I四房單位售4,510萬元

●馬鞍山Silversands修改價單 部分單位提價2%

●LP10三房1509萬沽 本月累計8宗

南豐集團旗下將軍澳日出康城LP10，該單位為1B座40樓A室，實用面積796方呎，屬三房間隔，以1509.1萬元成交，呎價為18,959元。該盤本月至今累計已沽出8伙，涉及金額約1.41億元。

●匯璽III一房996.4萬沽 呎價25365元