零售數據做好　美股三大指數全線向上

零售數據及大型零售企業業績亮麗，道指周二早段曾升202點，至36,229點；標指升14點，至4,696點；以科技股為主的納指漲38點，至15,891點。

港股外圍方面，恒指夜期挫57點，報25,579點，低水135點。

美國10月零售銷售按月升1.7%，升幅大過市場預期的1.5%，較前一個月升0.7%高，為連續第三個月增長，且增幅創3月以來最高。扣除汽車及汽油後，核心零售銷售增幅更達到1.4%，遠勝市場預期的0.7%。另外，同月美國工業生產按月增長1.6%，高預期0.9%。

本周多家零售商公布業績，家具與建材公司家得寶截至10月底止第三季收入按年上升9.79%至368.2億美元；純利升20.3%至41.29億美元；經調整後每股純利為3.92美元，均勝預期。股價早段升4.49%，至387.76美元。

百貨公司巨頭沃爾瑪截至10月底止第三財季純利按年跌39.53%至31.05億美元，經調整後每股盈利1.45美元，勝市場預期。期內收入升4.31%至1,405.25億美元；美國同店銷售升9.2%。該企上調全年財政指引，調高每股盈利預測至6.4美元。股價早段跌1.77%，至144.3美元。

電動車公司Lucid公布其電動車款「Air」客戶預訂量為1.7萬輛，比上季1.3萬輛高，同時確定明年生產目標為2萬輛。其股價早段升11.29%，至49.95美元。

另外，兩名下任聯儲局主席候選人，屬共和黨籍的現任主席鮑威爾及民主黨籍的理事布雷納德，已就職位向總統拜登閳述期望，相信快將公布最終結果。