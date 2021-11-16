【產經評論】外資覬覦華錢途　美難阻世界潮流

美國處處針對中國，聯合盟友加強圍堵陣勢，又擬另組新印太經貿框架抗衡中國。不過，外資並未有受到美國的政治取向所左右，繼續押注極具潛力的中國市場。事實上，中美在處理防疫、金融危機和量寬隱患等的手法，高下立見。資金是「最誠實」的，面對全球發展中心向東轉移，亞洲將是明日之「升」，而中國正是地區龍頭，外資不願任由政客擺布「倒米」，事必有因。

中美兩國元首剛完成視像會面，成世界焦點。畢竟全球疫情尚未過去，經濟復甦步履未穩，通脹又來襲。若中美繼續朝脫鈎發展，全球經濟只怕勢難回復至疫前高峰，故全球都在注視兩大經濟體能否破冰合作。

美國經濟發展正面對嚴重的結構性問題，惟政客們不甚作為，只管諉過於人，將矛頭指向外。日積月累，內部問題愈趨嚴重，更複雜難解。近幾年美國政府將一批敏感中企列入黑名單，禁止其進入美國市場，又封殺相關中企在美國的證券交易所交易，美國保險和退休基金都不能投資這些中企，行為霸道，彷彿美國所有問題皆源於中國，要全面封殺。惟事實是黑名單以外的中國資產，仍受包括美資的外資青睞，這從近日美國多家金融機構遞交美國證券交易委員會（SEC）的13F報告可見端倪。

其中，高盛上季大手增持幾隻中概股，個別更成為其5大重倉股之一。此外，全球最大對沖基金橋水亦低吸中概股，就連美國退休公務員退休基金亦在加倉中概股。這些資金毫不避忌低吸中國資產，理由只有一個，就是看好中概股以至整體中國資產的前景，在衡量風險後，仍然覺得值博。

除了低吸優質中概股之外，美資亦積極擴展在華的金融業務，多家美資券商已在華申請設立全資公司。高盛早前更明言，要實現減碳和氣候目標，估計全球需100萬億至150萬億美元資金，全球一半以上的綠色投資都需要流向亞洲。中國的資產管理市場尤其是養老金管理市場，將可為氣候轉型提供大量資金支持。

要知道，目前中國家庭的主要投資離不開存款和房地產。內地當局既已定調「房住不炒」，房地產的投資回報不可能復前。估計到2030年，中國家庭將擁有超過70萬億美元可投資資產，其中六成資產是針對非存款產品，如股票、共同基金和銀行財富管理產品等。亞洲的綠色金融有望成為新一代的投資主題，金融視野一向領先全球的美資大行要押注中國，自是無寶不落。

身處百年變局，中國乘勢而興，美國國運衰落，國際資金為下個上升周期部署實在不難下決定。美國仍會無所不用其極圍堵中國，惟過去幾年證明「此路不通」，中國經濟增長仍穩居全球主要經濟體前列，資金仍熱衷於來華投資。當明年《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）生效，帶動地區經貿疫後復甦，表明不會加入《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）的美國，才着手組建新印太經濟框架，執輸行頭，且看最終誰領風騷！