港金融科技人才最匱乏　過半數人有意大灣區就業

隨着粵港澳大灣區金融市場互聯互通進一步加速，促進跨境金融人才已成為香港銀行及金融服務界的重點策略之一。香港銀行學會調查顯示，受訪者視「大灣區及跨境市場知識」為本地從業員最需要提升的技能之一；過半數受訪者表示有意於未來兩至3年於大灣區就業。至於本地銀行及金融服務業最大的技能缺口，有82%受訪者認為是「科技及數據技能」。

是次調查於今年5月底至7月底進行，訪問近850名以本地銀行和金融服務業從業員為主的受訪者。結果發現，有意未來於大灣區就業的受訪者中，有63%認為大灣區將提供較佳事業發展前景；83%人認為在大灣區的內地城市累積工作經驗，將有利其日後於香港銀行業發展。

專業資格互認為促進跨境人才流動的一大誘因，逾八成受訪者認為推動跨境專業資格互認有助鼓勵銀行從業員到大灣區發展事業，逾六成受訪者則視其為拓展大灣區人才庫的有效舉措。

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗表示，學會曾提供中國「銀行業專業人員職業資格」（QCBP）考試，協助銀行從業員取得內地認可的專業資格，本港與澳門亦有類似的專業資格互認，下一步冀將資格互認計劃擴展至大灣區其他城市，協助銀行加強及共享大灣區金融人才資源配置。

調查亦發現，93%受訪者指所屬銀行於過去12個月內就數碼化轉型取得進展，有38%受訪者更形容進度顯著。本地銀行及金融服務業的業務轉型，亦引致相關人才及技術短缺，除了大部分受訪者認為的「科技及數據技能」外，其次分別為「銀行業新知識及技能」、「綠色及可持續金融相關技能」等，各佔79%及73%。

對此，接近全部受訪高級管理人員均表示所屬銀行計劃於2022年前加大於人才發展方面的資源投放；近九成受訪者視提升僱員能力以應對業務發展需求轉變，為最有效解決行業技能缺口的方法。

事實上，近年香港大力發展金融科技人才，調查中亦有61%受訪者將有意於未來兩至3年內投身金融科技領域，惟香港缺乏本地科技人才的聲音仍此起彼落。梁氏稱，金融科技人才匱乏的情況不是香港獨有，本港近年不斷培訓科技專才，包括現有銀行從業員及大學生。對於市場擔心促進金融科技發展或導致部分工種面臨淘汰，她則指，由於相關員工對所屬銀行的文化及產品較熟悉，相對於聘請新人，銀行更願意協助現有員工轉型及重新配置。

至於未來人才發展的主要方向，香港銀行學會未來銀行業委員會成員指，以往銀行業予人的印象可能是重視專業資格，較多招攬行內精英。不過，隨着跨境及ESG等新業務出現，銀行會考慮招聘就讀環保、法律和資訊科技等其他領域的大學生，同時也可從初創招攬不同類型的人才，冀吸引更多年輕人才加人銀行業。