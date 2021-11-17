東方日報B1：外資懶理鷹派警告　低吸中概股

CalPERS規模龐大，中概股持倉佔比普遍很低，蔚來持倉約一億美元，僅佔組合0.08%，新氧和小鵬則更不足0.05%，其最大持倉仍以美企為主，前3大依次為微軟、蘋果公司(Apple Inc.)及亞馬遜，總值138.82億美元。持股量加得最多的單一股份是英偉達(Nvidia)，增幅逾3倍，Netflix持股量也按季上升逾半。

沙特阿拉伯的主權基金公共投資基金(PIF)亦於第三季建倉阿里巴巴的美股及拼多多。PIF上季買入67.47萬股阿里美股，總值9,989.6萬美元；拼多多持倉達1.39億美元。

「股神」巴菲特的投資旗艦巴郡方面，4大重倉股Apple，美國銀行、美國運通及可口可樂持股量上季維持不變，分別佔組合的42.73%、14.6%、8.65%，以及7.14%。

巴郡持倉為數不多的亮點，就是上季雪佛龍持股增加24%，價值29.11億美元，並為醫藥股組合「執倉」，減持艾伯維(AbbVie)三成、必治妥施貴寶(Bristol Myers Squibb)16%，還沽清默克持股，完美錯過該企近日因新冠肺炎口服藥進展相關消息所帶來的升幅，新買入Royalty Pharma，9月底持有1,314.59萬股，時值4.75億美元，跟賣地板的Floor & Decor成為巴郡唯二的新歡。

正當市場陸續得悉美國大型基金或多或少增持了中概股，美國商務部長雷蒙多表示，該國暫不考慮重返早前中國宣布申請加入的《跨太平洋夥伴全面及進步協定》(CPTPP)，但會尋求建構一個超越CPTPP、勝過傳統自由貿易協議的經濟框架，跟日本等友好國家就數碼科技和供應鏈等領域合作，「期望與日本攜手應對中國過剩產能、保護兩國的工業」。