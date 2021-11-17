澳門日均賭收周挫18%　券商紛唱淡

雖然近日澳門出入境人數上升，但仍無助賭收。

在新冠肺炎疫情轉趨穩定之下，澳門出入境人數上升，但賭收照樣下跌。根據多間券商取得的行業資訊，本月首14日澳門賭收約30億元(澳門元‧下同)，即8至14日的第二周日均賭收1.93億元，按周顯著下跌約18%。為反映這疲弱的趨勢，花旗將11月賭收預測削近一成至70億元，相當於2019年同期未有疫情前的31%水平，也意味本月餘下日均博彩收益預測為2.5億元。

另一間券商Sanford Bernstein在其研究報告中表示，本月首10天，澳門每日平均出境和入境達5.22萬人次，較10月數字上升1.59倍，較9月日均數字亦高出20%，並且與5月旺季時的高位日均5.7萬人次其實相去不遠。

該行續指，賭收按周下跌，主要因為貴賓賭廳贏率挫至低於1.5%的非常低水平所致，是正常約3%的一半，估計本月餘下日子贏率只能恢復至2.2%水平。

中信里昂的研究報告則稱，澳門博彩企業第三季業績疲弱，第四季及明年首季相信仍會放緩，情況估計要到明年2月20日北京冬季奧運會完結後，才有望好轉。該行亦引述一些賭企負責人的預測，料內地客的港澳個人遊申請要到2022年下半年才會放鬆。