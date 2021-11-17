耶倫：美國政府恐在下月初耗盡資金

美國財政部長耶倫周二(16日)接受外媒訪問時表示，她將在「一兩天內」告知國會，議員必須在多少時間內採取行動提高或暫停債務上限以免政府耗儘所有現金。

耶倫說，「我們或許能撐過12月3日，我們可能有這個資源，但之後就沒有太多時間了」。

美國財政部自上月以來一直在使用所謂的非常規措施來幫助避免資金耗儘。該部門本月早些時候表示，在通過非常規措施獲得的大約3,690億美元現金中，已經用掉了1,820億美元。

國會議員上個月對債務上限進行了臨時性上調，以便在12月3日這個新的截止日期前滿足聯邦政府機構的常規資金需求。耶倫當時表示，法案將允許政府在12月3日之前繼續支付帳單，而具體日期可能會根據財政部的收支情況有所變化。

耶倫說：「我很快會發布新的指引，闡明還能持續多長時間。」不過，國會領導人尚未就未來幾周如何解決債務上限問題透露具體計劃。

雖然耶倫一再敦促兩黨投票解決債務上限問題，但她最近幾周已經暗示，民主黨人會考慮通過預算調節機制(reconciliation)獨立提高上限。