陳錦興：受惠通關憧憬　同程藝龍前景向好

同程藝龍的線上平台提供逾8,700條國內航線、逾2.2百萬家酒店及非標住宿選擇、約390,000條汽車線路、逾700條渡輪線路，以及約8,000個國內旅遊景點門票服務，為內地在線旅遊平台的行業領導者。第二季推出多個創新營銷活動，如「機票盲盒」帶動業務增長，反映其業務推廣具創意、執行能力強。

此外，同程藝龍第二季業績加快增長，收入增加78%至21.4億元人民幣(下同)，經調整EBITDA按年增長98%至5.3億元，利潤率擴闊至24.8%。平均月活躍用戶及付費用戶分別為2.78億及3,300萬，反映商務旅行、長途及短途休閒旅行的需求，旅遊市場於第二季顯著復甦。

內地網上旅遊平台於今年十一長假期的單量及消費，較2019年水平分別恢復70%及60%，其中同程藝龍的增長較行業為佳。預期第三季收入仍具增長動力，而近期內地疫情擴散影響跨境出行，已在股價調整中反映，相信市場焦點將回到出行市場轉佳這方面，料同程藝龍未來增長動力仍強。建議17.5港元吸納，上望阻力位21元，向下支持位為16元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)