陳錦興：受惠通關憧憬 同程藝龍前景向好
2021年11月17日 07:00
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全球逐步通關看來是大勢所趨，近期資金亦更積極流向相關板塊。雖然內地疫情反覆，但始終受控，而與香港通關，將是啟動重開國際商旅的重要一步，市場續憧憬此一發展趨勢，料同程藝龍(00780)可受惠，其股價今年跑仍贏大市，下周發布第三季業績，短線仍具上升動力。
同程藝龍的線上平台提供逾8,700條國內航線、逾2.2百萬家酒店及非標住宿選擇、約390,000條汽車線路、逾700條渡輪線路，以及約8,000個國內旅遊景點門票服務，為內地在線旅遊平台的行業領導者。第二季推出多個創新營銷活動，如「機票盲盒」帶動業務增長，反映其業務推廣具創意、執行能力強。
此外，同程藝龍第二季業績加快增長，收入增加78%至21.4億元人民幣(下同)，經調整EBITDA按年增長98%至5.3億元，利潤率擴闊至24.8%。平均月活躍用戶及付費用戶分別為2.78億及3,300萬，反映商務旅行、長途及短途休閒旅行的需求，旅遊市場於第二季顯著復甦。
內地網上旅遊平台於今年十一長假期的單量及消費，較2019年水平分別恢復70%及60%，其中同程藝龍的增長較行業為佳。預期第三季收入仍具增長動力，而近期內地疫情擴散影響跨境出行，已在股價調整中反映，相信市場焦點將回到出行市場轉佳這方面，料同程藝龍未來增長動力仍強。建議17.5港元吸納，上望阻力位21元，向下支持位為16元。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)