鄭勤龍：港股中線可扭轉頹勢

由卦象顯示，恒指走勢正處於《澤火革》變《天火同人》之中，在易經，「火」性向上，今「革」卦和「同人」卦皆帶火，若將其意象應用於預測恒指的走勢上，便可預示恒指在短期內的走勢仍然樂觀。

承接上周預示恒指在短期內的走勢或現中線投資機會，並且波幅或將會逐漸擴大的《風天小畜》變《巽為風》卦，恒指上周三(10日)在24,787點開市，當日指數雖曾下挫至24,481點，然而大市卻隨即見底回升，反彈至25,000點水平，往後數個交易日，指數的升幅逐漸擴大，昨日大市升了322點，收報25,713點，可說已應驗了有儲蓄的意思，有利大市築底回穩的「小畜」卦和引伸為待時而行，有利中線部署的「巽為風」卦卦象。

「革」卦帶有變革的意思，因此若將其意象應用於股市的預測上，則可引伸為轉勢形態。

《序卦傳》曰：「物不可以終否，故受之以《同人》。與人同者，物必歸焉，故受之以《大有》。」大意是指，凡事總有否極泰來的時刻，按排序，繼同人卦之後，便是大有卦，引伸為豐收。

故此，綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為港股在中線上或可扭轉頹勢，所以投資者暫不宜對市況過分悲觀。

玄學金融家 鄭勤龍