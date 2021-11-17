道指升54點　比特幣跌5%

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.92；港匯見7.7866；離岸人民幣(CNH)報6.3894；美元兌日圓處114.95；歐元企1.1313，英鎊報1.3420。金價處1,850.62美元。布油報82.25美元，紐油處79.54美元。比特幣跌5%，處6.04萬美元。道指期貨微升。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水90點。

●道指最多曾升229點，收報26,142點，升54點或0.15%；標指收報4,700點，升18點或0.39%；納指收報15,973點，升120點或0.76%。

●美國10月零售銷售按月升1.7%，升幅大過市場預期的1.5%，較前一個月升0.7%，為連續第3個月增長，且增幅創3月以來最高。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報25,622點，跌91點或0.36%。

●即月恒生指數夜期收報25,588點，跌48點，低水126點，成交14,183張。

●美國財政部長耶倫表示，美國政府恐在下月初耗盡資金。

●外媒報道，市場預計美國總統拜登最早將在本周就下一屆聯儲局主席的人選做出決定。

●美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，如果合適的話，聯儲局可以加快縮減買債，甚至在縮減行動期間加息。他曾建議在明年3月之前結束減碼進程，市場普遍預期為明年6月。

●世界貿易組織(WTO)發表《2021年世界貿易報告》強調，國際合作的重要性，而不是重回孤立主義，認為這將更有利於全球復甦。

●根據美國聯儲局周二(16日)的一份聲明，該局要求中國工商銀行必須解決其紐約分行存在的風險管理缺陷。

●紐約12月期油收報每桶80.76美元，跌12美仙或0.15%；布蘭特1月期油收報每桶82.43美元，升38美仙或0.46%。

●紐約12月期金收報每安士1,854.1美元，跌0.7%。

●英國富時100指數收報7,326點，跌24點或0.34%；法國CAC指數收報7,152點，升23點或0.34%；德國DAX指數收報16,247點，升99點或0.61%。法股和德股均創收市新高。