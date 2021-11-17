李澄幸：抗通脹保財富　考慮黃金ETF

根據過去的歷史數據而言，在高通脹以及實質利率為負數的環境下，黃金的表現有一定程度的保障，故部分投資者都會將黃金加進投資組合內，甚至是打算更長期地持有。

雖然黃金作為投資組合的「保險」，有利抵禦通脹，其不相關性亦有助進一步分散股票及債券組合的風險，整體來說，可提高投資組合的穩定性。不過，由於持有黃金是沒有利息，有別於債券和股票等「有息收」。

那是否有辦法長期持有黃金，在不升不跌的情況，可能多一點額外的回報呢？ETF市場的選擇也在持續增加中，美國市場有較新型的黃金ETF，會利用期權或期貨策略為投資黃金增加「收入」。其中一個做法是以Covered Call(即持有股票，但沽出對應的認購期權)賺取期權金。籠統一點來說，在長期的黃金持倉上，沽出對應的認購期權再配合其他工具對沖，由此為黃金持倉製造額外收入。

事實上，資深投資者都會運用期權策略為自己的持倉爭取額外回報。不過，這需要一定程度的知識和要花時間管理。

香港財務策劃師學會主席 李澄幸(作者為註冊持牌人士，內容非投資意見亦沒持有上述股份)