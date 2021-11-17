【產經專題】捕捉暖化商機　富豪巨企爭去「碳」世界

全球各國相繼發表碳中和承諾，為達到年度減碳指標，除了「慳」之外，還需要更多新技術與資金的投入，才能使各國達標，碳的捕集與封存就是方法之一。各國政府已就減碳排預留資金，跨國企業及超級富豪如蓋茨及馬斯克等亦已涉足此項投資。國際市場研究機構預計到2027年，「碳捕獲」(Carbon Capture and Storage，CCS)市場規模有望從2020年的30.95億美元(約241億港元)，攀升至46.95億美元(約366億港元)，2021至2027年的複合年增長率為6.1%。

全球各地正自新冠肺炎疫情中復甦，經濟重新啟動下，對能源的需求有增無減。國際能源署(IEA)預估，在新興市場和發展中經濟體的帶動下，全球能源需求今年將增長4.6%，全球與能源相關的二氧化碳排放量將激增15億噸，為史上第二大增幅。

聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)亦對人類發出嚴正警告，多國簽訂的《巴黎協定》目標是要讓全球氣溫上升溫度限制在攝氏1.5度內，但全球氣溫目前已經比工業化前高接近1.1度。若然無法大幅削減碳排放，極端氣候情況只會加劇。單靠減排絕不足以達成目標，而清除二氧化碳乃必不可少。

碳捕集與封存簡稱「碳捕獲」(CCS)，在此基礎上加入「應用」稱作「碳捕獲、應用與封存」(Carbon Capture Utilise and Storage，CCUS)。

顧名思義，碳捕獲就是從空氣中捕獲二氧化碳，CCS技術是指從大型化石燃料或生物能源設施等各種碳排放源捕捉二氧化碳，將它們運輸到一個封存地點、並沉積在長期與大氣隔絕地方的技術過程，通常是注入地下地質構造中。

此外，若將碳捕獲技術應用到大氣中，則稱為直接空氣捕獲(Direct Air Capture，DAC)，是指直接從環境空氣中捕獲二氧化碳，並產生濃縮的二氧化碳流，再將其永久地儲存起來。

有報告指，到2050年CCS將能減少14%的溫室氣體排放。《全球碳捕集與封存(CCS)市場報告》則預計，美國和歐洲地區未來幾年對CCS的需求不斷增加，相信它們有力推動更先進的市場。

9月初，號稱全球最大的CCS工廠Orca在冰島啟用，預計每年可封存4,000噸二氧化碳，相當於把790輛汽車的年碳排封入地底。該座名為Orca的工廠，由瑞士初創公司Climeworks所建造，內設有風扇和高科技濾器。處理過程中，從大氣中捕獲的二氧化碳與水混合後泵入地下深處，經過不到兩年的自然礦化過程後變成石頭。

此外，南非亦已開始就第一個CCS地點進行地質測繪，計劃於2023年開始投入服務。該測繪將圍繞南非東北部的姆普馬蘭加省萊安德拉鎮(Leandra)展開。負責該項目的CGS執行經理David Khoza坦言，南非將會在一段很長時間內繼續使用煤炭，故此需要嘗試控制二氧化碳排放。

南非擁有豐富的煤炭礦物資源，為非洲最大碳排放國，每年排放約4.7億噸二氧化碳。萊安德拉鎮是碳排放熱點，擁有多個燃煤發電站以及煤製油廠。

CCS技術看似是紓緩全球暖化的出路，但因技術較為昂貴，若然未來有愈來愈多企業加入，降低成本，才有望提升參與度。

據Global CCS Institute發布的報告，截至2020年底，全球有約30個處於運行階段的大規模二氧化碳捕集應用與封存(CCUS)項目，主要坐落於美國，其餘分布在加拿大、中國、挪威、巴西及澳洲等。

【富豪巨企紛投資循環再用】

「碳捕獲」潛力龐大，吸引了企業家的眼球。微軟創始人蓋茨亦對開發清潔能源技術的初創公司Carbon Engineering進行了相關投資，馬斯克則揚言要捐款尋找「最棒的」碳捕捉技術。

馬斯克在今年2月宣布，將拿出一億美元(約7.8億港元)獎金，頒給在4年內研發出最佳「碳捕獲技術」的人或團體，以鼓勵大家找到能有效捕捉大氣中二氧化碳的方法。

另外，根據Climeworks預估，從空氣中移除每噸二氧化碳，需耗費約600美元(約4,680港元)的成本。Carbon Engineering表示，未來可以由現時每噸二氧化碳600美元，減至最低94美元，但即使承諾能兌現，屆時要清除地球一個百分點的二氧化碳，成本仍高達4,000億美元。

上述不斷提及一些「回收」二氧化碳的技術，若然不將這些碳放入地底，有沒有其他用途呢？其實，當你在拉開汽水罐的一瞬間，隨着「噗哧」一聲冒出的二氧化碳，有可能是從空氣中回收所得。

可口可樂瓶裝公司商Coca Cola HBC表示，目前該公司30%的生產是使用來自Climeworks的回收二氧化碳作原料。雖然使用回收二氧化碳的成本比商業上可用的成本更高，但此為該公司為減少排放所做的一項投資；該公司期盼，整體價值鏈能夠在2040年之前達到零排放。其他使用回收二氧化碳的產品還包括牙膏、塑料和燃料等。