中國設「白名單」扶植科技初創　加速取代美國技術

外媒引述知情人士報道，在美國政府制裁下，中國進口高科技產品屢受制肘，因此正在建立一份「初創白名單」，在雲端、半導體等敏感技術領域遴選內地供應商，加速取代美國及海外技術，至今已有1,800家橫跨個人電腦、晶片、網路及軟件的廠商名列其中。

報道稱，中國已低調授權「中國信息技術應用創新工作委員會」(簡稱信創工委會)遴選出可在數據中心及銀行等領域儲存政府資料的供應商。加入名單享有可讓自家技術較快申請獲批，掌握打入市場的先機。而建立該名單有助內地替換敏感技術領域的外國廠商，並加速推動本土科技自給自足，克服美國在網絡及晶片等領域實施的制裁及管制。

信創工委會於2016年成立，今年來已就「初創白名單」批准數百家廠商，是近年最快速度。據悉，路由器生產商Netis、CPU製造商Loongson、伺服器製造商Inspur及作業系統開發商Standard Software等公司都在名單當中。而中央有意倚重取代滴滴資料管理事業的Westone也是一員。

目前市場對該名單成員所知不多，但企業若有25%以上股權為外國企業持有，將被排除在外。而主要靠外國資金運作的內地科技初創公司，也面臨較高的納入門檻。

分析指，中國欲取代外國供應商，也可被視為中央對科技產業實施監管的一環。內地已經要求亞馬遜及微軟等海外的雲端供應商，須在內地設立合資公司並在當地營運。蘋果公司也要把用戶資料儲存事業交給國營的雲上貴州。