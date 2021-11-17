【瑞通推介】恒指曾回逾百點　資金反手開牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國10月零售銷售按月升1.7%，創7個月以來最大增幅，道指周二(16日)最多曾升229點，全日收升54點或0.2%，報26,142點。

投資者對中美元首視像會晤結果正面，恒指周二午後升幅擴大，以接近全日高位25,713點收市，升322點或1.3%，連升6個交易日，累漲950點或3.8%。周三(17日)早段稍作整固，跌逾100點，回落至25,600點以下。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾1.5億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.1億元，反映投資者預期港股連升多日後需稍作整固。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價24,800至24,899點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。

騰訊控股周二成功收復500元大關以及100天線，盤中高見509元，全日收報502.5元，升2.2%，錄3連升。內媒引述遊戲公司內部人士稱，遊戲版號或將在近期恢復審批。另有調查機構數據顯示，騰訊旗下《王者榮耀》上月全球收入達3.29億美元，按年增長46.2%，重回全球手遊收入榜榜首，騰訊的《PUBG Mobile》和《英雄聯盟手遊》分別排第二和第五位。騰訊周三早段好淡爭持，考驗500元關口的支持力。周二有近18.6億元北水淨流出騰訊，是淨流出最多港股。輪證資金流方面，超過7,400萬元淨流出其好倉，是最多資金淨流出個股好倉項目，淡倉則有逾1,200萬元淨流入。

中國海外發展上周升穿250天線後，持續守穩其上，周二最多升逾3.5%至19元以上，全日升勢回順至1.2%，收18.62元。周三早段曾跌近2%至18.3元以下水平。逾20萬元在周二淨流出其好倉，淡倉則有小量資金淨流入。

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