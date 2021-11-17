【瑞通推介】恒指曾回逾百點 資金反手開牛
2021年11月17日 10:38
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國10月零售銷售按月升1.7%，創7個月以來最大增幅，道指周二(16日)最多曾升229點，全日收升54點或0.2%，報26,142點。
投資者對中美元首視像會晤結果正面，恒指周二午後升幅擴大，以接近全日高位25,713點收市，升322點或1.3%，連升6個交易日，累漲950點或3.8%。周三(17日)早段稍作整固，跌逾100點，回落至25,600點以下。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾1.5億港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1.1億元，反映投資者預期港股連升多日後需稍作整固。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價24,800至24,899點，而熊證街貨重貨區為收回價26,000至26,099點。
騰訊控股周二成功收復500元大關以及100天線，盤中高見509元，全日收報502.5元，升2.2%，錄3連升。內媒引述遊戲公司內部人士稱，遊戲版號或將在近期恢復審批。另有調查機構數據顯示，騰訊旗下《王者榮耀》上月全球收入達3.29億美元，按年增長46.2%，重回全球手遊收入榜榜首，騰訊的《PUBG Mobile》和《英雄聯盟手遊》分別排第二和第五位。騰訊周三早段好淡爭持，考驗500元關口的支持力。周二有近18.6億元北水淨流出騰訊，是淨流出最多港股。輪證資金流方面，超過7,400萬元淨流出其好倉，是最多資金淨流出個股好倉項目，淡倉則有逾1,200萬元淨流入。
中國海外發展上周升穿250天線後，持續守穩其上，周二最多升逾3.5%至19元以上，全日升勢回順至1.2%，收18.62元。周三早段曾跌近2%至18.3元以下水平。逾20萬元在周二淨流出其好倉，淡倉則有小量資金淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中短期購(27087)，行使價27,100點，2022年3月到期，實際槓桿13.2倍。
恒指輕微價外、中短期沽(24996)，行使價23,600點，2022年2月到期，實際槓桿13.3倍。
騰訊輕微價外、短期購(26852)，行使價550.5元，2022年1月到期，實際槓桿11.1倍。
騰訊輕微價外、中短期購(17828)，行使價534.3元，2022年4月到期，實際槓桿6.9倍。
騰訊價外、短期沽(25903)，行使價424.8元，2022年1月到期，實際槓桿11.4倍。
網易輕微價外、短期購(18781)，行使價196.88元，2022年1月到期，實際槓桿5.6倍。
銀河輕微價外、中短期購(25230)，行使價48.88元，2022年2月到期，實際槓桿6.6倍。
銀河價外、中短期沽(28502)，行使價28.95元，2022年3月到期，實際槓桿5.6倍。
中海輕微價外、長期購(13059)，行使價20元，2022年8月到期，實際槓桿3.8倍。
美團輕微價外、短期購(18785)，行使價313元，2022年1月到期，實際槓桿7.1倍。
美團價外、中短期沽(28498)，行使價240元，2022年4月到期，實際槓桿3.9倍。
比迪價外、中短期購(24710)，行使價368.88元，2022年2月到期，實際槓桿6倍。
比迪輕微價外、中短期沽(29189)，行使價258.88元，2022年4月到期，實際槓桿3.3倍。
小鵬輕微價外、中短期購(17081)，行使價228.88元，2022年3月到期，實際槓桿3.9倍。
小鵬價外、中短期沽(29841)，行使價165元，2022年4月到期，實際槓桿2.4倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(51207)，收回價25,060點，槓桿比率45.6倍。
恒指熊證(65546)，收回價26,029點，槓桿比率36.5倍。
騰訊牛證(50600)，收回價471.8元，槓桿比率13.7倍。
騰訊熊證(51078)，收回價536.8元，槓桿比率13.9倍。
網易牛證(50966)，收回價157.5元，槓桿比率6.1倍。
銀河牛證(69852)，收回價40.88元，槓桿比率7.6倍。
銀河熊證(69860)，收回價50.88元，槓桿比率6.5倍。
美團牛證(51189)，收回價278.88元，槓桿比率13.7倍。
美團牛證(50312)，收回價268.88元，槓桿比率9.3倍。
美團熊證(60767)，收回價323.88元，槓桿比率8.2倍。
比迪牛證(67360)，收回價283.08元，槓桿比率11.8倍。
比迪牛證(63124)，收回價275.08元，槓桿比率8.8倍。
比迪熊證(69848)，收回價326元，槓桿比率8.2倍。
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