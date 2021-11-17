【高盛推介】美團落後大市　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：美團周二(16日)高見297.6港元，逼近上月高位298元及300元關口，股價周三(17日)早段跟隨大市回落，現報294.2元，下跌約1%，表現落後大市及其他主要科技股。

觀察個股輪證資金流向，過去3個交易日均見資金流入美團淡倉，金額合共約1,200萬元，是同期第二多資金流入的個股，僅次於騰訊控股淡倉。

周三早段股價回落，即市見資金重回好倉趁低部署。

美團購29498，行使價330元，2022年1月26日到期，實際槓桿7.3倍，行使價300至330元間、2個月期以上產品最高槓桿。

美團購26726，行使價315元，2022年1月24日到期，實際槓桿7.1倍，貼價、高敏感度。

美團購28954，行使價340元，2022年1月25日到期，實際槓桿8倍，活躍價外購。

美團牛61987，收回價260元，行使價257元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，遠牛、低街貨。

美團沽28947，行使價242.22元，2022年1月20日到期，實際槓桿7.6倍，220至300元、2個月期以上、街貨低於20%產品最高槓桿。

美團沽28811，行使價223.03元，2022年3月9日到期，實際槓桿5.4倍，中年期、價外。

美團熊62553，收回價310元，行使價313元，換股比率500，槓桿比率14.5倍，高槓桿、適合短線部署。

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