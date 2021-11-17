【高盛推介】港交所回調至買賣通道底部 資金趁低吸納
2021年11月17日 11:47
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高盛(亞洲)有限責任公司：從正股技術圖表，香港交易所股價過去兩週於455至470港元之間窄幅上落，周三(17日)早段股價曾低見458.2元，逼近買賣通道的底部。中線來看，港交所過去近6個月多次於450元水平都能得到支持並出現反彈，即市見資金趁股價回調部署好倉。
觀察個股輪證資金流向，雖然周二(16日)港交所好倉見資金流走，但以過去5日計，有逾500萬元流入。
投資者如看好港交所股價走勢，可留意貼價購(29202)或輕微價外購(25271)，兩者分別是中期貼價及中期輕微價外中最高槓桿，在相近條款中挑選槓桿較高的產品可以在相近風險下擴大潛在回報，是較划算的選擇。中線部署則可留意港交購(23020)，屬中年期貼價證，時間值損耗較低同時引伸波幅敏感度都較低，加上500兌1條款拉低產品面值，適合中線部署。看淡則可留意中期沽(25652)，是低街貨的產品。
港交購29202，行使價500元，2022年1月26日到期，實際槓桿13.5倍，行使價460至510元、2個月期以上產品最高槓桿。
港交購25271，行使價520元，2022年1月28日到期，實際槓桿14.3倍，行使價460至530元、2個月期以上產品最高槓桿。
港交購23020，行使價488元，2022年6月21日到期，實際槓桿7倍，中長期、貼價、低面值。
港交沽25652，行使價399.8元，2022年3月23日到期，實際槓桿9.8倍，中期、低街貨。
港交牛53287，收回價420元，行使價418元，換股比率500，槓桿比率10倍，遠牛、相近收回價產品最高槓桿。
港交熊53617，收回價500元，行使價502元，換股比率500，槓桿比率10.9倍，遠熊、低街貨。
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