【高盛推介】港交所回調至買賣通道底部　資金趁低吸納

高盛(亞洲)有限責任公司：從正股技術圖表，香港交易所股價過去兩週於455至470港元之間窄幅上落，周三(17日)早段股價曾低見458.2元，逼近買賣通道的底部。中線來看，港交所過去近6個月多次於450元水平都能得到支持並出現反彈，即市見資金趁股價回調部署好倉。

觀察個股輪證資金流向，雖然周二(16日)港交所好倉見資金流走，但以過去5日計，有逾500萬元流入。

港交購29202，行使價500元，2022年1月26日到期，實際槓桿13.5倍，行使價460至510元、2個月期以上產品最高槓桿。

港交購25271，行使價520元，2022年1月28日到期，實際槓桿14.3倍，行使價460至530元、2個月期以上產品最高槓桿。

港交購23020，行使價488元，2022年6月21日到期，實際槓桿7倍，中長期、貼價、低面值。

港交沽25652，行使價399.8元，2022年3月23日到期，實際槓桿9.8倍，中期、低街貨。

港交牛53287，收回價420元，行使價418元，換股比率500，槓桿比率10倍，遠牛、相近收回價產品最高槓桿。

港交熊53617，收回價500元，行使價502元，換股比率500，槓桿比率10.9倍，遠熊、低街貨。

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