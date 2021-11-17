郭明錤：呢隻台股將成元宇宙及Wi-Fi升級大贏家

「元宇宙」概念成市場焦點，連有「最強蘋果分析員」之稱的天風國際證券分析師郭明錤都湊熱鬧，發掘相關的受惠股。郭在其最新的報告中指出，Wi-Fi 6E的LTCC(低溫共燒陶瓷)用量將較先前的Wi-Fi規格多2至3倍以上，將令明年LTCC供應可能再度趨於緊張。

他看好台灣高頻整合元件及模組設計製造公司璟德，將會成為「元宇宙」及蘋果新品加速Wi-Fi規格升級的主要受惠廠商，未來數年將持續高速增長，主要動力來自Wi-Fi升級、內地5G手機市佔率因取得新頻段參考設計提升、東南亞5G滲透率增長、5G基站、車用IoT與低軌道衛星等。

郭指出，Wi-Fi 6E支援的頻道數量為Wi-Fi 6的2至3倍，以一般裝置最常見到的2x2 MIMO為例(如筆記型電腦)，Wi-Fi 6E的LTCC用量約是Wi-Fi 6或先前規格的2至3倍以上。路由器因亦要採用較高規格，每台Wi-Fi 6E路由器對LTCC營收貢獻較Wi-Fi 6E終端最多高出8至10倍。

他強調， Wi-Fi 6E因新增5 GHz支援，LTCC尺寸較舊Wi-Fi的規格大，有利LTCC ASP與毛利率的表現；WI-Fi產品線目前佔璟德整體營收約40%至45%，Wi-Fi規格升級將是璟德重要的增長動力。

郭指出，頭戴顯示器支援高速無線傳輸，為改善「元宇宙」使用者體驗的關鍵，預期頭戴顯示器在2022、2023、2024年分別採用的主流WI-Fi規格為Wi-Fi 6/6E、Wi-Fi 6E/7、Wi-Fi 7。他續稱，相信iPhone 14與Apple頭戴顯示器都將配備Wi-Fi 6E，可望帶動更多競爭對手的產品採用WI-Fi 6E。璟德是「元宇宙」與蘋果新產品加速Wi-Fi規格升級的主要贏家，預測公司將在明年開始出貨用於「元宇宙」硬件裝置的LTCC。