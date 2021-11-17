美企家得寶季績亮麗股價漲　市值逾4100億美元超越沃爾瑪

美股道指成分股之一的家具與建材公司家得寶(Home Depot)受第3季度強勁的業績帶動下，周二(16日)股價盤中曾高見394.38美元創新高，全日仍急升5.7%，收報392.33美元，市值逾4,142億美元，已超過百貨公司巨頭沃爾瑪，後者市值跌穿4,000億美元。

家得寶截至10月底止第3季收入按年升9.79%，至368.2億美元；純利升20.3%至41.29億美元；經調整後每股純利為3.92美元，均勝預期。公司稱，現財季首2周同店銷售升幅趨勢高過第3季，且第4財季大部分產品已到貨，可紓緩市場對供應鏈緊張影響的憂慮；而第3季同店銷售按年升6.1%，市場預期為1.4%。

另一邊廂，沃爾瑪亦公布截至10月底止第3財季，純利按年跌39.53%至31.05億美元，經調整後每股盈利1.45美元，勝市場預期。期內收入升4.31%至1,405.25億美元；美國同店銷售升9.2%。該企業上調全年財政指引，調高每股盈利預測至6.4美元。不過，受到通脹上升帶來的利潤壓力，其股價下跌2.5%，收報143.17美元，市值跌穿4,000億美元，至約3,992.6億美元。