10月轉按登記1959宗　按月回落8.2%

中原研究部數據顯示，2021年10月份銀行轉按登記(包括轉按及現契重按)共錄1,959宗，按月跌8.2%，數字連升5個月後回落，仍保持今年登記量排第三位，反映轉按巿道仍算不錯。

中原研究部指，近期轉按巿道表現較佳主要是因為近月拆息持續處於超低水平，其中9月24日1個月拆息曾一度跌至0.06161%的超過11年半低位，導致H按實際息率曾低至1.36%，加上今年銀行對於轉按積極性回升，令轉按息率及優惠愈趨貼近新造按揭，推動轉按及低息轉按套現申請個案明顯增加。

數據顯示，10月份中銀香港轉按巿佔率按月增2.4個百分點至18.5%(363宗)，連續兩個月排名第一。恒生銀行升一級排第二，10月份錄320宗登記，巿佔率升1.9個百分點至16.3%，為2019年10月以來新高。滙豐銀行10月份再跌一級至第三名，只有265宗登記，市佔按月跌1.9個百分點至13.5%。渣打銀行期內轉按市佔率11.8%，按月升1.7個百分點，排名第四，錄231宗轉按登記；四大銀行轉按巿佔率10月份升4.1個百分點至60.1%。