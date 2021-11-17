恒指季檢周五揭盅　邊隻股份「染藍」呼聲高？

恒指公司將於周五(19日)收市後公布季檢結果。中金表示，據恒指公司3月公布的諮詢結果，恒指成分股將在2022年年中增加至80隻，最終定在100隻，雖然恒指公司沒有說明具體的實施路線圖，但今年首季成分股已增加3隻至58隻、第二季度續擴容至60隻，因此此次調整大概率會進一步擴容。

不過中金也提到，由於京東集團等大市值公司按量化標準排名一直非常靠前，但過去幾次調整中均未有被納入，因此不排除是非量化因素所致。

資訊科技板塊已佔恒指較大比重，而按照恒生指數改革方案，恒生指數公司將未來恒指成分股將來自7個行業組別，包括「金融業」、「資訊科技業」、「非必需性消費及必需性消費」、「地產建築業」、「公用事業及電訊業」、「醫療保健業及能源業」、「原材料業、工業及綜合企業」，每個行業組別的目標市值覆蓋率不低於50%。

因此也有分析預期目前市值覆蓋率偏低的「非必需品及必需性消費」、「地產建築業」、「醫療保健業」，相關股份染藍機會較大。

以其中一隻消費股染藍大熱農夫山泉為例，已經連續4個交易日急升，股價由40元水平升上48元，周三(17日)早段繼續在高位爭持。