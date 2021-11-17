漲勢凌厲！人民幣兌一籃子貨幣升至近6年新高

外國媒體報道，人民幣兌一籃子貨幣近期漲勢凌厲，成為聯儲局退出寬鬆之時新興市場的一劑強心針，不過隨着中國經濟放緩，持續快速的上漲或面臨逆風。

由外媒模擬的實時CFETS匯率指數周三(17日)曾見101.95，本月已勁升1%，接近2015年的歷史最高。得益於中國經濟今年相對良好的表現以及創紀錄的經常帳順差，人民幣兌美元年迄今漲幅居亞幣和新興市場貨幣之首。

如此強勢的表現也引發了市場對於後續是否能夠持續，以及中國當局態度的熱議。巴克萊周二(16日)的報告表示，考慮到較高的價位以及愈來愈多的負面因素，人民幣兌一籃子貨幣的上漲料會放緩。

策略師Lemon Zhang和Ashish Agrawal在報告中寫道，中國對疫情零容忍的態度，房地產行業的壓力，服務業和消費的弱勢，政策對各行業的整頓及限電等政策，正影響到經濟增長的前景。

此外，交易因素可能也將施壓人民幣匯率籃子。外媒行業研究外匯利率策略師趙志軒在採訪中指出，近期由於歐元被拋售帶動美元指數升值，而人民幣兌美元雙邊匯率穩定，導致人民幣對籃子被動升值。後續如果美元多頭獲利了結，可能會緩和歐元跌勢和人民幣指數的升勢。

市場同時也在密切關注中國央行的態度。在人民幣今年升值迅猛的時段，央行有時會通過中間價釋放訊號延緩升勢。而在2015年8月指數創出歷史高位時，中國人民銀行(即中國央行)在當時通過中間價讓人民幣一次過貶值，此後人民幣兌美元和籃子均開啟了近兩年的貶值之路。

人民幣的強勢是近期亞幣維持相對韌性的重要原因之一，本周以來亞幣的跌幅僅約為外媒編制的美元即期指數升幅的一半。不過，野村證券在周三的報告中警告，新興市場仍是脆弱的，聯儲局退出寬鬆政策及中國的經濟放緩最終仍將帶來負面的影響。