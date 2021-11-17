萬物齊漲之際...米價逆市下跌　原因係...

綜合媒體報道，在全球糧食價格一飛沖天，通脹壓力不斷加劇之際，亞洲的主要糧食之一大米卻大幅跌價。泰國大米出口商協會主席Chookiat Ophaswongse表示，降雨天氣結束了長期的乾旱，預期今年泰國大米產量將增長20%以上。

此外，亞洲一些大米出口國大米價格也出現下跌的現像，最大的大米出口國印度的大米出口價格近5周首次下跌。印度破碎率5%蒸谷米本周報價為每噸359至364美元，為9月30日以來最低，低於上周的364至369美元。印度Olam稻米業務副總裁Nitin Gupta表示，目前需求較弱，因每個人都預計從12月開始將收穫新的大米。

在鄰國孟加拉國，農民們表示，由於柴油價格上漲，大米的生產成本可能會上升30%。該國上周的柴油和煤油價格提高了23%，導致運輸成本增加了27%。

在泰國，破碎率5%蒸谷米價格跌至每噸377至383美元，這是自2017年10月以來最低，上周價格為每噸382至384美元。曼谷的貿易商表示，2021年大部分時間內，大米出口量較低，導致國內大米供過於求，並且年底將迎來新的收成。