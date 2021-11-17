比特幣失守6萬美元 道期升25點
2021年11月17日 16:12
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美匯指數報95.98；港匯見7.7881；離岸人民幣(CNH)報6.3847；美元兌日圓114.86；歐元企1.1315，英鎊處1.3441。金價報1,859美元。油價偏軟，布油報82.1美元，紐油報80.36美元。比特幣失守6萬美元，最新企5.96萬美元水平。道指期貨升25點。
●市後關注點
18:00 歐元區10月消費物價指數（CPI）
21:30 美國10月建築批核
21:30 美國10月新屋動工
●●恒生指數結束6日升勢，全日收報25,650點，跌63點或0.25%。國企指數收報9,193點，跌32點或0.35%；科技指數收報6,672點，跌40點或0.6%。主板成交1,097億港元。https://bit.ly/3nhZ6AF
●滬綜指收升15點，利歐股份漲停，南鋼股份跌0.8%。https://bit.ly/3ouT3by
●中國經濟：
-傳中銀保監促信託公司關注房產領域風險。
●俄歐關係緊張，德暫停北溪2號認證程序。
●塞港危機！美國出動清櫃船送走空櫃，還要加薪請工人。
●中國設「白名單」扶植科技初創，加速取代美國技術。
●傳中國市場業績不如理想，福士汽車中國區負責人被革職。
●傳許家印賣產「輸血」，恒大曾漲4%。
●大摩料元宇宙為奢侈品行業帶來3,900億銷售額。
●華爾街員工花紅料創12年新高，最多按年增35%。
●澳洲第3季私企薪資指數升2.4%，創兩年半新高。
●美企家得寶季績亮麗股價漲，市值逾4,100億美元超越沃爾瑪。
●加央行副行長：即使明年加息，不一定是第二季。
●一田百貨：兩店翻新後重開，全年整體營業額料升5%。
●不願回港隔離！香港美國商會會長早泰娜辭職。
●世貿報告強調國際合作，而非重回孤立主義。
●外資9月美國債持倉半年來首跌，中國輕微增持。