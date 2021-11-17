國泰10月載客量較疫前仍跌97%　料全年業績續錄重大虧損

該公司在10月載客7.643萬人次，按年雖增加98.3%，但相比疫情前的2019年10月依然大跌97.2%。收入乘客千米數（以每航線的航程乘該航線的載客數目）雖按年上升95%，但與2019年10月相比大減96.1%。總結今年首10個月，載客人次較去年同期減少87.8%，運力瀉68.4%，而收入乘客千米數則挫84%。

貨運方面，10月份運載13.6949萬公噸貨物，按年雖增加19.8%，但與2019年10月相比依然減少25.2%。月內的貨物收入噸千米數按年雖上升21%，但與2019年10月相比減少14.9%。總結今年首10個月，載貨量較去年同期下跌2.9%，運力挫14.7%，而貨物收入噸千米數則減4.3%。

國泰顧客及商務總裁林紹波表示，10月的客運業務比過往數月更具挑戰。留學生的出行需求自10月初迅速回落，較9月削減了約19%的客運運力，相對於2019年10月的疫情前水平，僅營運約10%的客運運力，每日平均接載人次亦較9月下跌了約44%，僅2,465人次。

展望未來，他指出，傳統上下半年是貨運旺季，今年以來的貨運高峰期特別強勁，加上持續在現金管理及成本控制的專注及努力，為營運現金消耗帶來正面效益。在2021年7至10月這4個月期間，營運現金方面已達致接近收支平衡。客運方面，澳洲放寬入境限制，容許已接種疫苗的澳洲公民、永久居民及其直系親屬回國，對業務有利，集團已增加往來澳洲的運力，而機位預訂亦有增長。

觀乎疫情而實施的旅遊及營運限制，縱使預期2021年下半年的業績將較上半年有顯著改善，但2021年全年仍將錄得重大虧損。集團的營運環境持續不明朗，在跨境旅遊及營運限制繼續嚴重影響增加航班的能力，加上疫情在世界各地持續發展，客運及貨運業務依然面對重重挑戰。