滬股通7周年　累計成交額達64萬億人幣

連接上海和香港股票市場的滬港通自2014年11月17日開通，至今已有7年，而深港通亦於2016年12月5日啟動。北向滬股通和深股通七年累計成交額達64萬億元人民幣，累計1.5萬億元人民幣淨流入內地股票市場。香港和海外投資者通過滬股通和深股通持有的內地股票總額亦不斷增長，由2014年底的865億元人民幣，激增至2021年11月10日的2.6萬億元人民幣。

南方港股通方面，七年累計成交額達23.1萬億港元，累計2.1萬億港元的內地資金淨流入港股。內地投資者透過港股通持有港股的總額持續攀升，由2014年底的131億港元，增至2021年11月10日的2.2萬億港元。

截至2021年11月10日，北向滬股通和深股通今年日均成交額已達1222.6億元人民幣，按年增長35%，而南向港股通今年日均成交額亦達440.6億港元，按年大幅增加87%。

事實上，互聯互通機制仍不斷擴容。經香港交易所與滬深交易所達成共識，首批在香港上市的未有收入的生物科技公司於2020年12月28日成功納入港股通。 2021年2月1日，在上海科創板上市的符合條件的A股及其對應的H股也已納入滬港通。