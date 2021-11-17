恒大被爆拖欠2.38億人幣工程款 於內地遭起訴

據全築股份，該企與恒大簽訂工程施工合同後，按期施工並按合同約定向恒大申報進度款，但恒大違反合同約定，拖欠部分支付進度款。該企多次致函要求恒大支付拖欠的進度款，對方不予理會，行為嚴重違約，損害了該企合法權益。

該企披露，對於與恒大有關的已完工工程，公司正以訴訟等強制性方式積極主張，已向各地法院提交相關訴訟材料並陸續採取相應的財產保全措施。對於與恒大有關的在建工程，公司優先與各在建項目所在地政府溝通，積極開展復工談判。在「保交樓」的政策指導下，大部分項目所在地政府正積極協調在建項目复工，並建立監管帳戶保證資金支付。目前公司已有部分項目恢復施工，另有部分項目正在協調復工相關事宜。只有對於協調未果的在建工程，公司才會採取訴訟、保全等強制性手段追償工程款，以保障公司的合法權益。

該企表示，在10月8日至11月16日期間收到法院關於333起訴訟的《受理案件通知書》。由於案件尚未開庭審理，未產生具有法律效力的判決或裁定，故公司尚無法判斷其對公司本期利潤或期後利潤產生的影響。