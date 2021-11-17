高盛舵手警告：市場貪婪超出了恐懼　恐快迎來痛苦

外國傳媒報道，高盛集團行政總裁所羅門(David Solomon)表示，隨着全球經濟力圖擺脫疫情的突然影響，市場可能會面臨一段艱難時期。

他說：「回顧自己40年的職業生涯，我發現在有些時期，貪婪遠遠超過了恐懼——我們現在就處在這樣一個時期，從我的經驗來看，這些時期並不長久。情況會重新歸於平衡。」

在大規模刺激措施的推動下，全球市場在疫情期間飆升，也提振了高盛等銀行的利潤。現在人們愈來愈擔心，通脹加速可能會迫使央行加息，從而對持續的復甦構成挑戰。他說：「利率有可能上升，而如果利率上升，本身就會帶走某些市場的繁榮景象。」

他還討論了氣候變化的挑戰，稱向綠色經濟轉型「非常重要」。

作為格拉斯哥淨零金融聯盟的簽署者，包括高盛在內的銀行、投資者和保險公司本月早些時候作出了到本世紀中葉實現淨零碳排放的承諾。不過，這項倡議受到了氣候活動人士和非牟利組織的質疑，懷疑大型金融機構自身能否快速戒斷化石燃料。高盛等機構此前已經明確表示，停止與該行業合作是不可行的。他說：「我們必須認識到，我們正在努力推動一場巨變。」

另外，他表示，美國沒有直接施壓要求該行改變在中國的長期計劃，但表示有時可能也會面臨壓力，需要採取不同的做法。「我認為中國希望擴大資本市場，他們希望在香港和境內有更多上市活動。」他表示，跨國機構的參與會「增強他們的資本市場，所以我想他們會繼續給予支持，但世界可能改變。」