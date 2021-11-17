全球通脹！不止汽油與醬油價格齊飛　二手經濟漸成主流？

綜合媒體報道，全球通脹壓力幾乎沒有放緩迹象，愈來愈多的央行正在爭相採取行動平抑通脹。

在美國，消費者價格上月創出30年來最快上漲速度，而德國經濟顧問委員會表示，隨着供應鏈問題的持續以及能源成本的上升，持久通脹的風險正在增加。在全球增長步履蹣跚之際，外媒專欄作家Daniel Moss警告，「蕭條型通脹」(即滯脹的另一別稱)正在迫近。

那麼，全球通脹形勢到底如何呢？

【美國】

消費者價格按年漲幅上月創出1990年以來最高水平，鞏固了高通脹在疫情復甦中的標誌性地位，甚至在薪金飆升之際消費能力依然受到侵蝕。消費者價格漲幅的上升表明高通脹持續的時間將比預期的更為持久，這將給聯儲局官員帶來壓力，要求他們比預期的更早結束接近零利率政策，並可能加快減碼步伐。

【歐洲】

德國經濟顧問委員會敦促歐洲央行，在通脹風險積聚的背景下，制定策略將超寬鬆的貨幣政策正常化。該委員會預計德國2021年和2022年平均通脹分別為3.1%和2.6%，並警告稱持續的供應鏈壓力和燃油價格的攀升可能令暫時性因素演變為通脹的持久走高。

【亞洲】

衡量日本企業成本的一項關鍵指標上個月升至1981年1月以來的最高水平，漲幅高達44.5%的石油和煤炭價格貢獻最大。這些成本的上升正在將日益加劇的通脹壓力傳導到經濟之中。9月份不含生鮮食品的消費者價格18個月來首次上漲，雖然漲幅僅有0.1%，但如果剔除掉降手機費下降的影響，通脹已接近1.4%。

汽油和廚房必需品價格的上漲已經給日本企業和家庭帶來壓力，在日本首相岸田文雄考慮出台刺激措施之際，引發了對經濟反彈力度的擔憂。龜甲萬上周五(12日)表示，由於原材料成本和物流費用上升，將從明年2月起把醬油價格上調10%，為2008年以來首次漲價。

【新興市場】

匈牙利的通脹接近10年來最高水平，使得央行更難以堅持「不慌不忙」地收緊貨幣政策。

墨西哥央行連續第4次會議加息0.25厘，在通脹快於預期的情況下保持穩定的調整步伐。

【世界】

二手經濟正在成為主流，而且不只是為了節儉。電商網站Mercari Inc.的一項調查顯示，今年二手商品網上交易規模料將超過650億美元，創下該行業的歷史新高。