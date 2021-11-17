日本不打算動用石油儲備平抑油價　理由是甚麼？

外媒引述負責日本國家庫存的政府部門稱，該國不太可能釋放戰略石油儲備去應對不斷飆升的價格及通脹，因為儲備是為緩和供應衝擊及用於緊急情況。一名日本經濟產業省官員指，據日本法律，儲備只能用於嚴重供應中斷。

日本與以美國為首等國家，一直游說石油輸出國組織(OPEC)及其盟國更快恢復供應。惟由沙特阿拉伯及俄羅斯為首的產油國，堅持原訂在12月每日增產40萬桶的計劃。

官方數據顯示，截至9月底，日本國家戰略儲備中的原油為4,545萬千升，即2.9億桶，以及143萬千升石油製品。政府還為私企提供儲存設施，並向沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國及科威特出租儲能，可在緊急情況下使用。此外，日本政府已介入分擔煉油廠的費用。報道指日本計劃對煉油廠每生產一升汽油提供最高5日圓(0.34港元)補貼。可能有助煉油廠保持利潤率，而不用將成本轉嫁予客戶。

本周早些時候，印度石油部長Hardeep Singh Puri表示，該國的戰略石油儲備是為了「不可抗力情況」，而非用於管理價格。OPEC預計市場最早於下個月就將由供不應求轉為供過於求。