聯交所讉責滙源果汁及前高層

香港聯合交易所有發紀律行動聲明，公開讉責已經除牌的滙源果汁(前上市編號:01886)及公司前主席朱新禮，前執行董事朱聖琴、前執行董事兼行政總裁崔現國，及前獨立非執行董事梁民傑；並批評獨立非執行董事宋全厚，及兩名前獨立非執董事王巍和趙亞利，日後他人若要再獲委任為聯交所上市公司或將於聯交所上市的公司的董事，先決條件是參加24小時的培訓。

聯交所認為，由於朱新禮故意及/或持續不履行其於《上市規則》下的責任，若其仍留任該公司董事會成員，將會損害投資者的利益。

聯交所指出，滙源果汁在2017年8月至2018年3月期間，先後向與朱新禮關聯人士提供42.8億元人民幣的貸款，有關貸款屬於主要及關連交易，但公司沒有遵守滙報、公告、通函及股東批准規定。

該等貸款導致該公司的銀行融資以及已發行的可換股債券出現若干違約情況，令其2017年度業績未能如期刊發。

另外，集團在2018年7月至2019年4月期間，與同一借款人進一步訂立其他關連交易，其中包括由朱新禮批准約17億元人民幣的轉賬。

滙源果汁今年1月初接獲港交所上市覆核委員會通知，維持其除牌決定不變，最後上市日期為1月15日，上市地位已於1月18日起被取消。