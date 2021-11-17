阿里甩難？傳其牽頭財團或接掌紫光開發晶片業務

本報向阿里求證有關報道，惟截稿前仍未獲回覆。市傳本次有7個財團參與競投，其他入圍者還包括北京智路與建廣資產組成的聯合體、無錫政府旗下無錫產業發展集團、北京電子控股等，現已進入最後階段。

內地政府屬意由阿里和浙江國資財團來接手，除了前者雄厚財力，後者有國資背景外，也因合併後在雲計算和半導體業務上潛在的協同效應。不過，內媒引述紫光旗下兩家內地上市公司回應均指，並未收到集團通知。

晶片業為現時全球多國的科技兵家必爭之地，由智能手機到電子產品、通訊設備到汽車，以至武器都對晶片有重大需求，惟內地高端晶片往往需要外求。可是，上月阿里旗下阿里雲突然發布一款全新伺服器晶片，被外媒形容為內地迄今最先進的晶片之一。

該款名為「倚天710」的晶片由阿里開發部門「平頭哥」主理，會被應用於數據中心，阿里雲上月亦展示了由這款晶片驅動的自研伺服器「磐久」。該晶片採用英國晶片設計公司Arm的架構，以及迄今最尖端的5納米製程，一塊晶片載有600億個電晶體（運算元件），也是業界首款基於最新Armv9架構的伺服器晶片，可大幅提升記憶體和輸入輸出吞吐量，整體性能優於頂級Arm伺服器晶片逾兩成，耗電效益亦比業界標桿高出一半。

至於本次被接手的紫光集團則歷史悠久，前身為清華大學於1988年成立的清華大學科技開發總公司，為半導體國家隊「先鋒」。目前業務版圖遍及記憶體、處理器和射頻等多種晶片。惟近年該集團因激進擴張負債千億元，最終更發生債務違約，並於今年7月9日宣布破產重組，外間估計其負債約2,000億元人民幣。