調查：8成家族辦公室料明年經濟復甦

萬方首席執行官兼聯合始創人關志敏表示，本次報告顯示，家族辦公室的客戶對增長型投資的興趣增加。

萬方家族辦公室與Campden Wealth周三(17日)聯合發表《2021亞太區家族辦公室報告》，表示八成受訪的家族辦公室認為，全球經濟將會在2022年復甦，當中56%認為進程緩慢，但也有24%認為復甦步伐快速。

面對疫情後經濟復甦的預期，家族辦公室正調整投資策略，包括59%受訪者尋求新的投資機會、50%會重整投資組合並加重增長型投資，41%會分散投資組合。(由於一題可多選，所以數字會大於100%。)

此外，與去年同期相比，亞太區及全球的家族辦公室都一致轉向增長為本的投資策略。傾向增長型投資的亞太區家族辦公室比例，由2019年的19%，上升至2020年的24%，及2021年的30%。半數區內的家族辦公室預期十年內轉向增長型投資。

另方面，高達八成亞太區家族辦公室有投資私募股權。在這些私募股權投資組合中，直接投資(57%)的比例高於基金投資(43%)。而亞太區家族辦公室亦傾向主動管理其直接投資(32%)，比例與歐洲同業(33%)相近，但高於北美(27%)。

最受亞太區家辦歡迎的私募股權投資為創投(venture capital)直接投資，59%家族辦公室把資金配置於此，比例略高於53%的全球平均值。此外，亞太區的投資者對增長為本的直接投資(57%)和私募股權基金(49%)興趣濃厚。

本次調查訪問全球385個家族辦公室作出統計分析，當中76個來自亞太區，受訪亞太區家族的財富平均為16億美元(約124.8億港元)，以此推算累計財富達到1,220億美元(約9516億港元)。