SAVANNAH三房1444萬元易手　創屋苑同類單位新高

樓價持續高企，部分半新盤做價再有突破，將軍澳SAVANNAH一個園海雙景三房戶以1,444萬元售出，創屋苑三房售價新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原余煥銳稱，鰂魚涌海怡半島29座中層A室，實用面積約545方呎，兩房間隔，以910萬元易手，呎價約16,697元。原業主於2011年以428萬元買入單位，持貨10年帳面獲利482萬元，升值約1.13倍。

●美聯蕭俊健稱，鰂魚涌康怡花園P座高層2室，實用面積約466方呎，兩房間隔，以888萬元成交，呎價約19,056元。原業主於2007年11月以約301.5萬元購入物業，物業至今升值約1.94倍。

●美聯李聖智稱，柴灣杏花邨38座低層6室，實用面積約499方呎，兩房間隔，望內街景，買家為同區用家，趁年底前入市，以約750萬元筍價承接單位，呎價約15,030元。原業主於2006年5月以約222萬元購入單位，持貨至今帳面獲利約528萬元，升值約2.38倍。

●世紀21北山嚴智贇稱，北角珊瑚閣B座中層1室，實用面積約877方呎，三房間隔，獲區外換樓客以1,695萬元承接，呎價約19,327元。原業主於2014年3月以1,120萬元購入單位自住，持貨7年帳面獲利575萬元，單位期內升值51.3%。

●中原盧文頌指出，西半山裕仁大廈D座高層1室，實用面積約1,442方呎，三房連套房間隔，以2,300萬元易手，呎價約15,950元。原業主於2014年9月以1,600萬元買入單位，持貨7年帳面獲利700萬元，升值約43.8%。

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九龍區

●美聯吳志輝指出，荔枝角美孚新邨本月暫錄約15宗買賣成交，平均呎價約13,295元，屋苑5期期蘭秀道7號中高層B室，實用面積約509方呎，兩房間隔，累減95萬元，以793萬元易手，呎價約15,580元。

●中原黃家全表示，大角咀利奧坊‧曉岸1座低層連平台特色戶，實用面積約230方呎，一房間隔，議價後以600萬元成交，呎價約26,087元。原業主於2015年12月以454萬元購入上址，現沽貨帳面獲利146萬元，升值32.2%。

●利嘉閣陳浩德表示，啟德嘉匯1座高層B室，實用面積約503方呎，兩房間隔，外望市景，新近以1,230萬元易手，呎價約24,453元。原業主於2017年4月以約1,042萬元購入單位，持貨約4年帳面獲利約188萬元。

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新界區

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山嵐岸2座高層C室，實用面積約794方呎，三房連套房間隔，議價後以1,188萬元易手，呎價約14,962元。中原陳鴻霆指，新買家為用家，原業主於2007年以528.2萬元購入單位，持貨14年，是次沽出單位帳面獲利約659.8萬元離場，單位升值約125%。

●中原周偉航表示，大圍名城本月暫錄約5宗成交，屋苑5座北翼中層A室，實用面積約677方呎，三房連套房間隔，以1,270萬元易手，呎價約18,759元。

●世紀21宇田蔡偉文表示，大埔翠怡花園B座低層3室，實用面積約460方呎，現為兩房間隔，原開價610萬元，放盤約1個月，減價20萬元或約3.3%，以590萬元承接，呎價約12,826元。

●中原藍浩然表示，粉嶺中心11月暫錄約2宗成交，最新個案為C座低層7室，實用面積約513方呎，三房間隔，以621萬元獲承接，呎價約12,105元。原業主早於1991年4月以90萬元購入上址，持貨30年帳面獲利約531萬元，升值約5.9倍。

●利嘉閣黃永全表示，元朗映御2座低層L室，實用面積約302方呎，開放式間隔，原叫價500萬元，減價20萬元或約4%，以480萬元易手，呎價約15,894元。原業主於2016年3月以310.8萬元購入單位，現轉手帳面獲利約169.2萬元，物業升值約54.4%。

●美聯陳鋒稱，元朗怡豐大廈低層4室，實用面積約343方呎，兩房間隔，叫價約450萬元，以433.8萬元成交，呎價約12,647元。原業主於2004年5月以約67萬元購入單位，現帳面大幅獲利約366.8萬元，升值近5.5倍。

●中原吳家威表示，東涌區本月累錄23宗買賣成交，睇樓及成交量相比上月有改善，其中映灣園暫錄5宗買賣，包括11座中層C室，實用面積約563方呎，兩房間隔，減價25萬元，以755萬元沽出，呎價約13,410元。

●祥益謝利官表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居6座高層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔，獲區內首置客垂青，斥約569萬元購入單位自用，呎價約12,673元。

●中原伍錦基指出，將軍澳SAVANNAH第5A座中層A室三房戶，實用面積約722方呎，享園海雙景，略為減價約24萬元，以1,444萬元售出，創屋苑三房售價新高，呎價20,000元。據了解，原業主於2016年10月以約889.5萬元購入單位，至今帳面獲利約554.5萬元。

●中原柯勇表示，將軍澳MONTEREY第6B座低層連平台特色戶，實用面積約351方呎，一房間隔，擁開放式廚房，以840萬元沽出，呎價約23,932元。原業主於2017年4月以497萬元購入上址，持貨4年帳面獲利約343萬元。

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