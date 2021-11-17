英國通脹率飆至4.2％　央行加息壓力大增

受能源價格急升和供應鏈短缺的影響，英國10月份消費者物價指數(CPI)按年上漲4.2%，超越經濟學家和英國央行預期的3.9%，與9月CPI 3.1%相比更大幅上升，乃自2011年11月以來的最快增速，顯示英國央行正面臨加息的壓力。

英國央行警告，未來幾個月可能會提高借貸成本以控制通脹，預計明年初物價可能會上漲5%，比原先預期的多2倍，而若放任通脹繼續發展，情況可能會愈來愈嚴重。

外媒引述法國巴黎銀行經濟學家Sukhdeep Dhillon表示，由於英國持續存在高通脹問題，預期未來半年物價會繼續走高，可能在明年4月超越5%的峰值，可能也會迫使英國央行必須在短短幾周內做出回應，意味着下個月可能會加息。

不過，英國商會經濟學主管Suren Thiru表示，雖然英國經濟面臨通脹壓力，但過早加息也可能會受到抵制。

供應鏈中斷與能源問題推升英國燃料、食品、二手車以及餐廳的價格，再加上缺工使工資上漲，有愈來愈多英國企業決定調高價格，彌補工資和其他營業成本的升勢，導致英國通脹加劇，或會抑制消費，從而破壞疫後的經濟復甦，亦可能會讓英國通脹情形比預期持續更久。