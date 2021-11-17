歐央行：明年將證實通脹僅暫時性　加息可能性不大

外傳報道，歐洲央行副行長Luis de Guindos表示，2022年將證實當前高通脹只屬暫時現象。Guindos周三(17日)接受外媒採訪時表示：「明年通脹的演變將會成為現實檢驗」。「若通膨率開始下降，那麼央行的觀點將得到確認並消除人們的疑慮。如果你看看這些通脹驅動因素，它們暫時性的本質很明顯，明年將變得顯而易見。」

受能源成本上升、供應鏈中斷及疫情相關影響推動，歐元區通脹達到2008年以來最高水平。雖然許多經濟學家認為在2023年會回落至目標以下，惟物價飆升在歐元區引起警報。部分官員們表示，存在物價上升強於預期風險。

Guindos承認，「通脹的下降和放緩程度不會像我們幾個月前預測的那麼快、那麼強烈，」 歐洲央行必須「密切關注」薪資談判，確保大幅加薪不會令高通脹變得更持久。

歐洲央行正準備於12月就貨幣刺激措施的未來作出決定，距離其規模1.85萬億歐元的購買計劃預定的結束時間僅三個多月。

隨着通脹數據超出預期，投資者已為2022年加息做好準備，而歐洲央行一直試圖遏制這種預測。

「我個人認為2022年不會加息，」 Guindos說。而周三早些時間，歐洲央行警告稱，房地產和金融市場價格愈來愈高，非銀行部門的冒險行為，以及高借貸對歐元區穩定構成威脅。