新盤錄大額成交　九龍區再有全新盤部署短期出擊

兩個新盤新一輪開售在即，凍結市場大批購買力。其中，九龍區新盤明日次輪銷售150伙。至於新盤餘貨方面就續錄大額成交，有洋房新盤以9,700萬元沽出。此外，九龍區再有全新盤即將登場，部署短期內出擊。

●MONACO ONE明日次輪賣150伙 超額認購29倍

會德豐地產旗下啟德MONACO ONE周四(18日)展開涉150伙的次輪銷售，據市場消息，項目最終累積接獲逾4,500票，亦即超額約29倍。有關銷售安排方面，項目是日會分為A組及B組兩輪時段揀樓，前者須購最少2伙、最多6伙指定單位，後者則最少揀選1伙。

●KENNEDY 38 暫超額認購逾7倍

唐氏續指，目前入票的客源當中，有七成來自港島區，兩成來自新界區，其餘一成源自九龍區。同時，整體入票的客人中，有兩成欲選購2伙或以上。該盤會視乎首輪銷情，考慮最快周六加推，或有3%至5%加價空間。

新地會董事總經理謝文娟指，新地會買家選購單位可獲1%售價折扣優惠，另特別設有「參觀示範單位大抽獎」，將會送出4部iPad mini平板電腦。此外，於本月底前成功遞交認購意向登記，同時成為新地會Facebook粉絲的會員，亦有機會獲得價值100元的一田百貨現金禮券，名額總共500個。

●星凱．堤岸特色單位擬下月招標售

發展商積極推售新盤，並新增優惠吸客。中洲置業營銷策劃總監楊聰永稱，旗下沙田星凱．堤岸，周二(16日)推出的「75超輕鬆按揭付款計劃」已接獲100個查詢，目標是今年底前再成功售出100伙，至於特色單位則有機會於下月招標出售。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該盤與中原地產合作，向買家提供租務管理服務，買家經中原地產購入單位，並在入伙後透過中原租出，即可獲1年免費租務管理服務，名額個3個，總值約5.4萬元。

●恒隆牛頭角道7號住宅項目即將登場

●明翹匯四房1373萬沽

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