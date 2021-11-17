新盤錄大額成交 九龍區再有全新盤部署短期出擊
2021年11月17日 21:58
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兩個新盤新一輪開售在即，凍結市場大批購買力。其中，九龍區新盤明日次輪銷售150伙。至於新盤餘貨方面就續錄大額成交，有洋房新盤以9,700萬元沽出。此外，九龍區再有全新盤即將登場，部署短期內出擊。
●MONACO ONE明日次輪賣150伙 超額認購29倍
會德豐地產旗下啟德MONACO ONE周四(18日)展開涉150伙的次輪銷售，據市場消息，項目最終累積接獲逾4,500票，亦即超額約29倍。有關銷售安排方面，項目是日會分為A組及B組兩輪時段揀樓，前者須購最少2伙、最多6伙指定單位，後者則最少揀選1伙。
●KENNEDY 38 暫超額認購逾7倍
新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)及會德豐地產合作發展的堅尼地城KENNEDY 38，將於周六(20日)首輪發售130伙。新地代理副總經理唐錦江稱，該盤至今已接獲約1,100張入票，按首輪發售130伙計，超額逾7倍。
唐氏續指，目前入票的客源當中，有七成來自港島區，兩成來自新界區，其餘一成源自九龍區。同時，整體入票的客人中，有兩成欲選購2伙或以上。該盤會視乎首輪銷情，考慮最快周六加推，或有3%至5%加價空間。
新地會董事總經理謝文娟指，新地會買家選購單位可獲1%售價折扣優惠，另特別設有「參觀示範單位大抽獎」，將會送出4部iPad mini平板電腦。此外，於本月底前成功遞交認購意向登記，同時成為新地會Facebook粉絲的會員，亦有機會獲得價值100元的一田百貨現金禮券，名額總共500個。
●星凱．堤岸特色單位擬下月招標售
發展商積極推售新盤，並新增優惠吸客。中洲置業營銷策劃總監楊聰永稱，旗下沙田星凱．堤岸，周二(16日)推出的「75超輕鬆按揭付款計劃」已接獲100個查詢，目標是今年底前再成功售出100伙，至於特色單位則有機會於下月招標出售。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該盤與中原地產合作，向買家提供租務管理服務，買家經中原地產購入單位，並在入伙後透過中原租出，即可獲1年免費租務管理服務，名額個3個，總值約5.4萬元。
●恒隆牛頭角道7號住宅項目即將登場
恒隆地產(00101)旗下位於牛頭角道7號的住宅項目即將登場。發展商周四(18日)會公布項目命名及最新銷售部署。資料顯示，該盤屬重建項目，位處的地段前身為淘大工業村第一座。
●明翹匯四房1373萬沽
新盤餘貨續錄成交，佳明集團控股(01271)旗下青衣明翹匯周三(17日)沽出1伙，單位為2座19樓A室，實用面積808方呎，屬四房間隔，以1,373.6萬元成交，呎價17,000元。
●瓏珀山三房招標售2,068.1萬
新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山，周三(17日)透過招標沽出2伙三房戶。據一手銷售資訊網，該項目的Queen Tower 2的12樓C室，實用面積1,043方呎，以2,068.1萬元成交，呎價為19,828元。另外，Queen Tower 2的7樓C室，實用面積1,043方呎，以1,956.668萬元成交，呎價18,760元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第2期招標連沽2伙
新鴻基地產(00016)發展的天水圍Wetland Seasons Bay第2期，周三(17日)以招標形式售2伙。其中，別墅RV2的5樓及6樓A室，實用面積1,141方呎，屬四房間隔，連330方呎平台及299方呎天台，成交價為1,862.3萬元，呎價16,322元。另外，別墅RV6的2樓B室，實用面積773方呎，屬四房間隔，成交價為1,170萬元，呎價15,136元。
●大潭紅山半島洋房9,700萬元成交
華懋及信置(00083)等旗下的大潭紅山半島，新近錄得近4個月以來首宗成交。據一手銷售資訊網，項目的松柏徑110號洋房，實用面積2,773方呎，連780方呎花園、1,254方呎天台及709方呎庭院，透過招標以9,700萬元成交，呎價34,980元。