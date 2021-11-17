中國華融：擬透過非公開發行股份集資不逾420億元人幣

發行價格以公司截至去年底經評估後的每股淨資產1.02人民幣為基礎，經綜合評議，本次發行價格為每股1.02元人民幣，較停牌前公司股價溢價22.89%。

公告解釋，本次發行是解決公司當前資本緊缺難題、填補資本缺口及滿足監管要求的重要舉措，也是維護公司少數股東權益及維持公司可持續經營。

截至去年底和今年6月，公司資本充足率分別為4.16%和6.32%，明顯低於中國銀保監會關於資本充足率需達到12.5%以上的要求。目前，公司正在積極推進引戰增資，意向增資規模不超過420億元人民幣。此外，通過加快業務轉型、合理進行資源配置、轉讓消費金融、信託、證券等金融牌照子公司股權等措施，一方面收回對轉讓金融牌照子公司長期股權投資，其控制權轉讓溢價(由最終交易結果確定)相應增加內源性資本補充；另一方面回歸主業、調整業務結構，降低資本消耗，提高資本回報。

華融表示，上述措施預計可支持公司年末資本充足水平達到12.5%，滿足監管要求；並將盡全力完成本次發行，並於今年底前收取資金。彼時，公司資本充足率將達到12.5%，可滿足監管要求。

同時，中國華融擬啟動兩家附屬華融湘江銀行的40.53%股權、華融金融租賃的79.92%股權轉讓項目立項。根據監管機構對金融資產管理公司逐步退出非主業的要求，中國華融擬採取公開方式在省級以上產權交易機構轉讓上述股份。