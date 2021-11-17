中國華融：擬透過非公開發行股份集資不逾420億元人幣
2021年11月17日 22:12
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中國華融(02799)公布，公司於周三(17日)審議通過了有關建議非公開發行不超過392.15億股內資股，及非公開發行不超過19.6億股H股的方案及相關議案，同日分別與投資者中信集團、中保投資、中國信達、中國人壽及工銀投資簽署了股份認購協議。集資總額不超過420億元人民幣，將全部用於補充公司核心一級資本。惟實際發行數量以監管機構批覆為準，亦須取得股東大會及類別股東大會的批准。股份繼續停牌。
據公告，本次發行內資股的發行對象，即中信集團、中保融信基金、中國信達(01359)、工銀投資，分別認購不超過188.23億、145.09億、39.21億及19.6億股內資股；至於中國人壽作為合格境內機構投資者認購不超過19.6億股H股。
發行價格以公司截至去年底經評估後的每股淨資產1.02人民幣為基礎，經綜合評議，本次發行價格為每股1.02元人民幣，較停牌前公司股價溢價22.89%。
公告解釋，本次發行是解決公司當前資本緊缺難題、填補資本缺口及滿足監管要求的重要舉措，也是維護公司少數股東權益及維持公司可持續經營。
截至去年底和今年6月，公司資本充足率分別為4.16%和6.32%，明顯低於中國銀保監會關於資本充足率需達到12.5%以上的要求。目前，公司正在積極推進引戰增資，意向增資規模不超過420億元人民幣。此外，通過加快業務轉型、合理進行資源配置、轉讓消費金融、信託、證券等金融牌照子公司股權等措施，一方面收回對轉讓金融牌照子公司長期股權投資，其控制權轉讓溢價(由最終交易結果確定)相應增加內源性資本補充；另一方面回歸主業、調整業務結構，降低資本消耗，提高資本回報。
華融表示，上述措施預計可支持公司年末資本充足水平達到12.5%，滿足監管要求；並將盡全力完成本次發行，並於今年底前收取資金。彼時，公司資本充足率將達到12.5%，可滿足監管要求。
同時，中國華融擬啟動兩家附屬華融湘江銀行的40.53%股權、華融金融租賃的79.92%股權轉讓項目立項。根據監管機構對金融資產管理公司逐步退出非主業的要求，中國華融擬採取公開方式在省級以上產權交易機構轉讓上述股份。