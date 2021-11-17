交易員備戰12月「央行超級月」　匯市料巨震

外媒報道，外匯交易員押注市場會出現更大波動，投資者試圖重新評估多個主要央行年底前的貨幣政策會議結果。

12月中旬，聯儲局、歐洲央行、英倫銀行(即英國央行)的政策決定將在24小時內先後發布。本周歐元兌美元對沖未來一個月匯率波動風險的成本創下2020年3月疫情爆發以來最大升幅，期權市場顯示震盪期還遠未結束。

由於美國通脹數據高於預期，零售銷售表現強勁，一項美匯指數升至一年高位，交易員預計聯儲局將加快收緊貨幣政策。雖然衡量價格波動的指標仍遠低於歷史峰值，但美元兌日圓的1個月期波動率攀升至一年來最高水平，英鎊波動率也創下3月以來最高值。

Vanda Research全球宏觀策略師Viraj Patel說：「我們認為外匯波動率近期可能會上升，與近幾個月來債券市場波動率上升情況一致。由於G-10經濟體復甦步伐參差，經濟和貨幣政策分化的主題可能會導致交叉匯率突破疫情後的波動區間。」

經濟快速復甦的迹象正在放大多個市場的波動性，因市場認為央行可能會被迫採取比預期更快的行動。沒有信號表明這種情況會在短期內結束，每次數據發布和官員講話都可能成為誘發價格進一步波動的催化劑。

日圓、英鎊和歐元已突破平時的交易區間。美債息和美國零售銷售推動日圓兌美元跌至4年低位，歐元周三(17日)跌至16個月新低。英鎊徘徊在今年最低水平附近。

其他因素也給交易員帶來不確定性。歐洲新冠病例增加、能源危機加劇，以及脫歐風波不斷都令市場受壓。期權顯示，美元市場料將進一步反彈。英鎊期權人氣接近2020年12月以來最悲觀水平。對於美元兌日圓匯率，交易員關注的下一個心理位是115。

澳洲聯邦銀行高級外匯策略師Elias Haddad補充稱，「我預計，如果衡量美國長期通脹預期的指標進一步偏離聯儲局長期目標，當前的外匯波動會更加明顯和持久。目前波動率指標仍然低於長期平均水平，但美國通脹預期失控的風險不容輕忽」。

Vanda的Patel認為，12月央行引發的市場波動到新的一年會有所平復，因為屆時歐洲央行預計已公布有關疫情後購債的更多細節，而英國央行也將如市場預期所料實施加息。交易員們預計英國會在12月16日會議上加息0.15厘。當天瑞士、挪威、土耳其等國家央行也將公布利率決定。

不過，標準銀行外匯策略主管Steven Barrow稱，如果央行在應對通脹方面失去先手，那麼「各種資產的波動率可能爆發性上升」。「一些指標表明，我們正在擺脫非常低的波動環境，包括匯率波動，問題是接下來會發生甚麼，究竟波動率是大幅大幅走高，還是只是小幅上揚。」