東方日報B1：科技戰激化　中國傳設「白名單」扶持初創抗美霸

中美元首視像會議被形容為氣氛融洽，惟美國前朝政府挑起的對壘，已引起中國的危機感，並已踏上一條不歸路。市傳中國因應進口高科技產品屢受掣肘，正建立一份「初創白名單」，於雲端、半導體等敏感技術領域遴選內地供應商，加速取代美國及海外技術。至今有1,800家廠商名列其中，橫跨個人電腦、晶片、網絡及軟件等行業。

根據報道，一個在2016年成立、為內地政府提供顧問的信息技術應用創新工作委員會(信創工委會)，將制訂和實施「信息技術應用創新」計劃，審查通過的一籃子供應商，去為銀行、數據中心等敏感領域提供技術或服務，預計到2025年其市場價值將達1,250億美元(約9,750億港元)。

據報，加入這份名單的企業，可享有自家技術申請較快獲批的特惠，讓這些公司快人一步佔得市場先機。而建立該名單有助內地替換敏感技術領域的外國廠商，並加速推動本土科技自給自足，克服美國在網絡及晶片等領域實施的制裁及管制。

據了解，今年來信創工委會已就「白名單」批出數百家廠商，是近年最快的審批速度。總部在深圳的路由器生產商磊科集團旗下的Netis、中央處理器(CPU)製造商龍芯中科(Loongson)、伺服器製造商浪潮(Inspur)，以及作業系統開發商中標軟件（Standard Software）等公司都在名單當中。而中央有意用來取代滴滴資料管理的衞士通(Westone)也是其中一員。

分析指，中國欲取代外國供應商，也可被視為中央對科技產業實施監管的一環。內地已經要求亞馬遜及微軟等海外的雲端服務商，須在內地設立合資公司並在當地營運。蘋果公司(Apple Inc.)也要把用戶資料儲存交給內地的雲上貴州。

該份「白名單」要達到內地科技自給自足目的，相信需要一段頗長時間，但短期內或加劇中美局勢緊張。據外媒報道，到訪新加坡的美國商務部部長雷蒙多表示，美國明年初將推出印太經濟框架。

她指，框架與中國無關，而是美國與印太地區夥伴建立強勁商業及經濟關係。她本輪亞洲外訪之旅，就是為潛在夥伴關係奠下基礎。

美國現屆政府急急成立印太經濟框架，某程上是用來替代前總統特朗普退出的《跨太平洋夥伴全面及進步協定》(CPTPP)。此外，特朗普去年取消對雙面太陽能面板的關稅豁免，但美國國際貿易法院法官卡茨曼卻裁定，特朗普的命令「構成總統所賦予權限之外的行為」。因此，據美國太陽能產業協會(SEIA)的陳述，所有在前朝繳付此關稅的業者，都可以拿到退稅。