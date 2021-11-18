紐交所：倘中美監管規則達成一致　中企將有意赴美上市

自從滴滴出行赴美上市引發海外數據監管風暴之後，中國企業對於在美國上市的熱度大減。外媒報道，美國紐交所(NYSE)總裁Stacey Cunningham認為，一旦中國與美國政府解決了監管規則之間的僵局，中國公司就會重拾赴美國上市的興趣，而投資者仍然有意投資該些公司。

Cunningham亦稱，紐交所需要在保護投資者和爭取業務增長的機會之間，取得平衡。

報道指，目前，中資企業在美上市面對諸多難關。一、中國禁止海外監管機構查看中資企業的帳簿；二、美國立法部門提議，將拒絕接受美國監管審計的中國公司退市。

今年到目前為止，企業透過在紐交所的首次公開招股(IPO)籌集1,190億美元，超過了香港的370億美元，但落後於納斯達克的1,870億美元。

此前，滴滴出行在6月30日赴美上市的最後一刻，被中國當局叫停。隨後，滴滴出行還被宣布接受網路安全審查，並被勒令停止新用戶註冊。同時，所有叫車應用軟件(App)更被官方勒令下架。

今年10月底，國家網信辦發布數據出境安全評估辦法的徵求意見稿，列出5種需先申請「安全評估」的情況，其中就包括掌握100萬人訊息或累計向境外提供10萬人以上訊息的公司。