雙線資本：隨着區塊鏈技術發展　美元至上地位面臨考驗

外媒報道，管理着1,370億美元資產的基金公司雙線資本(DoubleLine Capital)表示，美元作為全球主要儲備貨幣的地位正面臨考驗，因為政府債務的「大規模貨幣化」以及區塊鏈技術的發展可能會降低全球貿易和支付對於美元的依賴。

管理DoubleLine全球債券基金的Bill Campbell在一份研究報告中認為，「美元至上時代的終結已經拉開帷幕... 新的金融體系正在忙於重新佈局世界的貨幣和支付系統。」

Campbell表示，區塊鏈和穩定幣(與法定貨幣掛鉤的數字貨幣)的快速發展，為國際支付結算提供了美元的替代選項。他續說，這正值美國從全球化擁護者的角色中有所退後，並且地區性貿易的興起也讓各國央行有動力用貿易夥伴的貨幣來取代所持有的美元。

稍早前，有華爾街「新債王」之稱的雙線資本岡拉克(Jeffrey Gundlach)曾表示，由於美國赤字激增，隨着時間推移美元可能「在劫難逃」。不過，他也對虛擬貨幣持懷疑態度，稱比特幣對他來說波動性太高了。

Campbell認為，美元在全球金融體系中所扮演的角色與美國經濟地位的下降是矛盾的。美元佔全球跨境交易額的85%，並佔全球外匯存底的59%。相比之下，美國國內生產總值(GDP)在全球的佔比不到五分之一。

Campbell寫道，「就像任何新興的市場趨勢，時機很棘手... 但儲備貨幣體系變化的條件已經到位，一旦趨勢開始，可能會比許多市場參與者預期的更快更深遠的發生改變。」