美股道指回落逾200點　標指4700關遇阻

美國股市周三(17日)受壓，道指收報35,931點，跌211點或0.58%；標指收報4,688點，跌12點或0.26%；納指收報15,921點，跌52點或0.33%。

美國10月新屋動工按月跌0.7%至以年率計152萬間，少過市場預期的157.9萬間。期內建築批核按月升4%至以年率計165萬間，多過市場預期的163萬間。

美股今年表現持續向好，早前摩根士丹利預期明年底標指將會下降至4,400點，直言美股明年或跑輸歐洲及日本。惟高盛看法較樂觀，該行預期明年底標指有望升約9%至5,100點水平，主要由於企業業績亮麗等導致的市場樂觀情緒，能沖淡放緩的經濟增長及加息預期。

個股方面，美國大型零售商Target截至10月底止第三財季收入按年13.34%至256.52億美元；純利增長46.74%至14.88億美元；經調整後每股盈利3.03美元，均勝預期；經營溢利升3.87%至20.10億美元。該企調高其第四季財政指引，惟維持其營業利益率為8%或更高的全年財政指引。該股股價全日跌4.76%，收報253.8美元。

家居裝修用品零售商Lowe's截至10月29日止第三財季收入按年2.72%至229.18億美元；純利大幅增長1.73倍至18.96億美元；經調整後每股盈利2.73美元，均勝預期；經營溢利升28.22%至27.89億美元。股價全日升0.44%，收報245.73美元。