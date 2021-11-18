鄧建初：加股票印花稅屬敗筆　香港需保住金融中心地位

自政府落實增加股票印花稅30%以來，港股成交日漸減少，以往大升市和大跌市的超旺成交額已不復見。增加印花稅，表面看是庫房多了收益，實際上是趕客走。

一如初哥之前在本欄文章中所預料，高頻交易大戶轉場，活躍散戶也棄港股如敝屣。得不償失之餘，對香港證券業更帶來了沉重打擊。君不見證券行門堪羅雀，一環扣一環連鎖效應影響下，股民之消費意欲必然大減，其他行業也難以獨善其身。象牙塔內埋首研究印花稅的官員們，應實地考察才知現況如何慘淡。現時的部分成交額，根本是塘水滾塘魚。經紀生意淡薄，惟有用真金白銀落場下注，希望能幫補生計，可惜事與願違居多，真是賠了夫人又折兵。面對如此境況，初哥深感不安，恐怕長此下去，港股走向陰乾之路。如果財金官員還不撥亂反正，想出良策挽救港股市場，繼續置之不理，束之高閣的保飯碗心態的話，連碩果僅存之國際金融中心地位也不能保住，則香港前景堪虞。

在通過增加印花稅議案之前，初哥曾拜訪議員，竭力勸諫，力陳利弊，奈何最後仍以大比數通過。據聞有財金官員以「紅隧西隧論」來形容香港股市，認為「有麝自然香」，即使走了也會回來。初哥認為這種思維非常危險，國際競爭激烈，香港要雙手奉上國際金融中心地位，誰還會和你客氣？幾代辛苦經營得來舉世矚目的成果，眼看就要敗在一個「殺雞取卵」的政策上，實在感到悲哀。

寫到這裏，真要佩服香港賽馬會管理層的精明決策。當年曾經大力阻止可疑客戶投注，卻連大戶也趕走。經過幾年之後，才發覺投注額走下坡，終於醒悟過來，清楚本業的吸引力何在，於是撥亂反正，並邀請正常途徑合法投注之龐大賭馬集團重開投注戶口。用心做好宣傳工作，增加投注博彩種類，不會在博彩客下注金額上動分毫，近年總投注額屢創新高。還望財金官員們認真的思考加印花稅的深遠影響，造福股民為良策。

港股疲不能興，除了因為徵費高昂，令人止步之外，更有甚多無厘頭的「地雷股」爆破，不幸誤踩地雷，箇中苦況不足為外人道。

港人出名醒目世界仔，眼見港股弱勢、美股持續攀升，於是更多資金不斷流出轉移往炒美股，連前線的經紀也不例外。然而，日間既睇港股，夜間還兼顧美股至半夜三更，精神及健康問題存疑。

有一現象相當奇怪，近來騰訊與友邦於即市竟多次背道而馳，前者升就後者跌，相反亦然。初哥聯想到，兩者為期指好淡大戶角力之工具，造成畸形之此起彼落局面。精明股民，可在此一形態中找出應對之法，不要給即市之迷幻景象影響了判斷力。

股票市場並沒有長升不跌之神話，而且熱錢資金輪動，初哥認為美股上升對港股不利，反之美股大跌，港股有利。最多是開市時跟隨下跌，之後回升甚至V型反彈是常見之象。心水清之股民自當領會此中玄妙之處。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)