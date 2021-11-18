道指跌211點　紐油挫近3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報95.82；港匯見7.7874；離岸人民幣(CNH)報6.3730；美元兌日圓處114.20；歐元企1.1317，英鎊報1.3491。金價處1,867.07美元。布油報80.2美元，紐油處77.62美元。比特幣處6萬美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水180點。

●道指收報35,931點，跌211點或0.58%；標指收報4,688點，跌12點或0.26%；納指收報15,921點，跌52點或0.33%。

●美國10月新屋動工按月跌0.7%至以年率計152萬間，少過市場預期的157.9萬間。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報25,339點，跌311點或1.23%。

●即月恒生指數夜期收報25,382點，跌247點，低水268點，成交15,420張。

●晶片生產商英偉達(Nvidia)公布，今年第三季淨利潤按年增62%至29.73億美元，每股盈利1.17美元，市場預期1.11美元。Nvidia股價於盤後急升4.41%，收報305.84美元。

●蘋果公司(Apple Inc.)將推出自助維修服務，允許個人消費者購買零件和工具來維修蘋果設備。

●紐約12月期油收報每桶78.36美元，跌2.4美元或2.97%，失守80美元關；布蘭特1月期油收報每桶80.28美元，跌2.15美元或2.61%。

●紐約12月期金收報每安士1,870.2美元，升0.9%，創自6月以來收市新高。

●英國富時100指數收報7,291點，跌35點或0.49%；法國CAC指數收報7,156點，升4點或0.06%；德國DAX指數收報16,251點，升3點或0.02%。

●外媒報道，美國紐交所(NYSE)總裁Stacey Cunningham認為，一旦中國與美國政府解決了監管規則之間的僵局，中國公司就會重拾赴美國上市的興趣，而投資者仍然有意投資該些公司。

●美國前國務卿、畢生研究中美關係的基辛格周三(17日)在新加坡一個經濟論壇上表示，今年中美兩國關係已經「走過山道，登上懸崖，可以看到有兩個不同的走向」，而現在就要看將往哪個方向走。

●外媒引述兩位知情人士透露，美國、歐盟、日本周三(17日)將宣布延續三邊夥伴關係，以應對中國的非市場化政策及行為。

●外傳報道，歐洲央行副行長Luis de Guindos表示，2022年將證實當前高通脹只屬暫時現象。