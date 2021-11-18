鄧聲興：消費股持續復甦向好

國家統計局發布，最新社會消費品零售數據。2021年10月份，社會消費品零售總額4.05萬億元人民幣(下同)，較去年同期相比增長4.9%，較2019年10月份相比增長9.4%，兩年平均增速為4.6%。其中，除汽車以外的消費品零售額為3.71萬億元，按年增長6.7%；10月份社零總額按年增長1.9%；按月增長0.43%。2021年1至10月份社零總額達到35.85萬億元，按年增長14.9%，較2019年首十月增長9.4%；除汽車以外的消費品零售額為32.31萬億元，按年增長15.1%。

線上消費方面，今年1至10月份，全國網上零售額10.38萬億元，按年增長17.4%；實物商品網上零售額8.5萬億元，增長14.6%，佔社會消費品零售總額的比重為23.7%；在實物商品網上零售額中，吃類、穿類和用類商品分別增長19.0%、14.1%和14.3%。從多項數據中可以看出，隨着疫苗的普及和疫情進一步受控，消費意願持續提升，10月各項消費需求按月明顯回暖，兩年復合增速也呈現穩步回升趨勢。

值得注意的是，7月初商務部印發《「十四五」商務發展規劃》，其中對於2021至2025年的消費發展提出了預期指標，社消總額在2025年預期為50萬億元規模，年均複合增速約為5%；全國網上零售額將達到17萬億元，年均複合增速約為7.6%。該規劃將對近期的商品及服務消費發展產生指導性影響。

預計整個四季度，消費仍將延續穩步恢復的態勢。首先是「雙十一」的各項數據增速均符合預期，分化與多元成為主旋律。截止2021年11月12日零點，天貓雙十一總交易額達5,403億元，按年增加8.45%；京東總交易額3,491億元，按年增加28.58%。與此同時，在年底多個大型節假日的刺激下，相信將會帶動整體零售行業的銷售數據進一步向好。

(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)