陳蓓敏：炒藍籌新貴概念　有咩企業可博？

世界矚目的中、美元首舉行視像會議，終於在友好氣氛下完畢。整個會議歷時約3.5小時，較預期3小時稍長。這顯示雙方也有意願去談。若以每個大方向去看：往來策略、地區性策略、台灣問題、經貿合作方向及人權議題等，皆見各持己見，未見有共識性行動宣布。展望未來，陸續有更多正面訊息發放。新冠疫情困擾，已把全球福祉打得稀巴爛掉。每個國家也不能置身事外。聯儲局主席任滿在即，市場等待花落誰家的公布。隨着美企如沃爾瑪和家得寶公布季績勝預期，經濟數據運行尚可，美股高台整固。

昨日(17日)港股未見受中、美元首會談帶動，反之早段曾低見25,500水平，於20天線徘徊。評級機構惠譽再度下調內房企業評級，內房板塊呈現個別發展，屬理性方向。內房發展商紛紛各尋方法化解是次危機。周五將是恒指季檢公布結果，是次會否加入新貴，難以估計，因為並非季季變更，但市場在成交淡靜下，炒季檢也可作短線策略。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)