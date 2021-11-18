傳美國要求中日釋出儲備原油穩定油價

外媒引述知情人士報道，由於石油需求回升至接近疫情前水平，使國際油價飆升，拜登政府已要求日本、中國等國釋出儲備原油，以幫助穩定油價，刺激經濟復甦。

國際油價周三(17日)下挫，紐約12月期油收報每桶78.36美元，跌2.4美元或2.97%，失守80美元關；布蘭特1月期油收報每桶80.28美元，跌2.15美元或2.61%。

報道指出，石油輸出國組織(OPEC)及沙特阿拉伯、俄羅斯領導的生產同盟已增加每日40萬桶產量，但不願響應美國總統拜登本月提出的大規模擴產號召。

拜登政府近幾周向日本、南韓、印度等緊密盟友，以及中國等耗油大國提議釋出儲備原油，日方在初次接觸時給予正面回應。

白宮拒絕就與其他國家具體對話的詳細內容發表評論。白宮國家安全委員會發言人表示，尚未做出任何決定。白宮幾周來一直與其他能源消費國磋商，以確保全球能源供應和價格不會危及全球經濟復甦。

另外，有報道指，拜登不滿意美國汽油價格居高不下，並認為在高油價的情況下，石油巨企反而回購股份，其中可能存在「潛在非法行為」，需要「立即」調查美國兩家最大石油和天然氣公司，暗示會調查埃克森美孚及雪佛龍兩大油企。