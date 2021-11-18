港股曾挫400點　科網股沽壓重　嗶哩嗶哩瀉11%

受科網股拖累，港股跌幅擴至超過400點，恒生指數低見25,222點，暫於25,300點水平爭持。國企指數跌160點；科技指數挫200點或2.8%，跑輸大市，主板成交440億港元。

科網股成重災區，阿里巴巴挫4.8%；美團跌4.5%，是表現最差兩隻藍籌。阿里健康跌3.4%；京東集團跌3.5%；騰訊回吐2.4%，失守500元大關；小米集團跌1.4%。

另外，嗶哩嗶哩及百度集團績後捱沽，股價挫11%及8.2%，是表現最差兩隻科指成分股。另有多隻股份跌幅超過4%。

其他藍籌股普遍下跌，碧桂園跌4.2%表現較差，旗下碧桂園服務開市前傳牌，傳配股集資超過80億元。華潤置地、龍湖集團及中國海外等內房股亦跌2%至2.3%。

不過幾隻重磅股逆市靠穩支撐大市，香港交易所升0.5%；友邦保險升0.2%；中國移動升0.1%；滙豐控股無起跌。

【09:21】港股持續回吐 科網股領跌 阿里巴巴挫4%

港股昨日結束6日升勢，今早持續回吐。恒生指數跌280點或1.09%，報25,369點；國企指數低開117點或1.27%，報9,075點；科技指數跌126點或1.88%，報6,546點。

大型科網股領跌，阿里巴巴挫4%，是表現最差藍籌；美團跌2.6%；騰訊跌1.4%；小米集團跌0.9%。另外，京東集團挫4.1%；百度集團業績差，股價急挫7.5%。