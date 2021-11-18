供應鏈危機撞正氣候變化　美國人今年要爭購聖誕樹？

尚有1個多月就到聖誕節，在這個普天同慶的西方大節日，美國人可能面對「一樹難求」的困擾。美國聖誕樹協會(American Christmas Tree Association)執行董事Jami Warner承認，由於供應鏈中斷和氣候變化影響下的天氣災害，加上聖誕樹種植商家也面對運輸問題，因找不到貨車運送，今年消費者欲購買真正的聖誕樹也會很困難，「消費者將不得不承受更高價格，但價格不會大幅提高，只會更高」。

Warner建議：「如果你看到喜歡的東西，就買下來」，並指持續的供應鏈中斷對人造樹的影響尤其嚴重，這些人造樹大多由亞洲進口，比以往正常需要更長時間才能運達美國。

人造聖誕樹和節日裝飾品的最大進口商和批發商國家聖誕樹公司(National Tree Company)行政總裁Chris Butler稱：「今年的需求將非常強勁，從消費者角度，我認為人們絕對不應該等待」。消費者應該現在就買，因為感恩節前這一周對是旺季，會出現很多空貨架。與去年相比，現在已看到了相當強勁的需求增長，相信今年將是一個非常非常大的銷售季。