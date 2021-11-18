許繹彬：北水未加注 塘水滾塘魚
2021年11月18日 10:30
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，內地近半年連環祭出多項針對遊戲業的監管措施，包括對未成年人保護、內容合規要有更高的審批要求，令中港兩地遊戲概念股表現慘不忍睹。不過，本周一市傳國產遊戲在連續3個月凍結審批後將重新恢復，令市場憧憬監管政策有望鬆綁，刺激一眾以騰訊控股(00700)為首的遊戲相關板塊作出急彈。
他認為，遊戲相關股份或部分優質的科技股表現出眾，因股價長期處於下風而出現超買情況，加上臨近年尾出現粉飾工作亦無可厚非；再者，納指近期的走勢呈強，美國科技股近期出現炒作，也是令在港上市的科技股走勢能「吐氣揚眉」的原因。但投資者要留意一點，北水在此時沒有加注，反而趁高再沽騰訊，儘管港股從圖表或走勢來看，確實可以說是暫時擺脫弱勢，但始終略嫌成交未有特別增多，反而只有約千億港元，可見大市仍在「塘水滾塘魚」。
科技股升，一向強勢的電力設備或新能源股卻出現調整；由於成交仍未配合，所以投資者應繼續抱持盈保泰及跟風短炒的心態，以應對大市的突變。個股方面，投資者可留意香港交易所(00388)，因為儘管大市的成交未見突出，但臨近年尾，大型新股或會趕及在年結前來港集資，港交所收入會因此而「水漲船高」，投資者不妨留意。