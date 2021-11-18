許繹彬：北水未加注　塘水滾塘魚

他認為，遊戲相關股份或部分優質的科技股表現出眾，因股價長期處於下風而出現超買情況，加上臨近年尾出現粉飾工作亦無可厚非；再者，納指近期的走勢呈強，美國科技股近期出現炒作，也是令在港上市的科技股走勢能「吐氣揚眉」的原因。但投資者要留意一點，北水在此時沒有加注，反而趁高再沽騰訊，儘管港股從圖表或走勢來看，確實可以說是暫時擺脫弱勢，但始終略嫌成交未有特別增多，反而只有約千億港元，可見大市仍在「塘水滾塘魚」。